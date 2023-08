La hora precisa de concurrir a las urnas

Hay momentos trascendentes en la vida de los pueblos. Momentos en los que se toman las decisiones que marcan el camino y que perfilan el futuro. La democracia es el sistema de convivencia elegido. La mirada histórica obliga a recordar muchas circunstancias tristes de la historia argentina en las que esta posibilidad de participación y decisión estuvo vedada para las mujeres y para los hombres que habitan esta tierra. Mucho costó recuperar terreno y consolidar la democracia. Vale tener memoria, recordar y honrar a quienes consagraron su vida a este propósito. Una buena forma de honrarlos es el sostén de la más activa participación y del respeto a la transparencia y la vigencia de estos procesos que tanto contribuyen al progreso de los pueblos. Aun reconociendo omisiones, errores y deficiencias, este es el camino y cabe recorrerlo en paz y en armonía. Ojalá sea una jornada de verdadera fiesta democrática y quienes sean elegidos puedan asumir con responsabilidad y compromiso este mandato patriótico. El procedimiento elegido pone en el calendario electoral a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mecanismo para ratificar candidaturas y dirimir internas. El 22 de octubre será la fecha de la instancia de las elecciones generales. Incluso, para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación queda, en caso de no alcanzar una definición, la instancia de la segunda vuelta a desarrollarse el 19 de noviembre.

No se está frente al mejor contexto. Las últimas jornadas han sido muy desgraciadas. Han puesto en evidencia el profundo desencuentro que existe entre los argentinos y un clima social de incertidumbre e inseguridad. No es la oportunidad para análisis de responsabilidades y obligaciones. Ya lo será. Lo cierto es que la mera descripción informativa de cada uno de los tristes sucesos preocupa y duele. Hay un tejido social seriamente destruido y las decisiones no son siempre las mejores. Todo está para ser revisado. Todo debe ser investigado y esclarecido. Los funcionarios del Ejecutivo en sus distintos niveles, las diferentes policías y los estamentos judiciales que intervinieron o que debieron intervenir. Parece imprescindible resaltar que no se habla de cuestiones que puedan ser observadas con subjetividad, o que puedan merecer reparos, se habla de algo tan concluyente y definitivo como es la muerte. Quienes encuentran en estos casos oportunidad para debates menores, casi al borde del absurdo, deberían revisar seriamente sus criterios y sus prioridades. Desde los medios de comunicación, claramente también cabe alguna consideración a la hora de evaluar desempeños. Claro que cada quien sabe con qué objetivo hace lo que hace y dice lo que dice, y cuál es la meta que le ha puesto a su función. Parece interesante aclarar que los dirigentes deberían medir sus dichos y sus opiniones previas; vale proponer serenidad y calma. Hace a la responsabilidad política. El clima de violencia no suele ser antecedente de buenos momentos. Y es menester aclararlo, la violencia en todas sus formas y provenga de donde provenga. Ojalá haya llegado el momento del diálogo y del encuentro.

Aunque debiera ser innecesario, vale la pena reforzar la convocatoria. El sufragio es un derecho y un deber. Hay que concurrir a las urnas. Vale motivar la presencia de los jóvenes. Incluso cabe pedir a los adultos, quienes no tienen obligación de hacerlo, que lo hagan. Sería un muy buen ejemplo para todos. Sería ratificar la importancia del momento. Sería demostrar que la experiencia rescata el ejercicio de elegir a nuestros representantes. Sería enaltecer un gran logro de una sociedad golpeada por crisis y fracasos, pero cargada de la esperanza que reconoce que el futuro será mucho mejor. Y lo será a partir de una construcción colectiva responsable y participativa.