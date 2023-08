Cristian y Matías Becher, listos para la séptima fecha

Los hermanos Cristian y Matías Becher ya están listos para cumplir este fin de semana con una nueva presentación dentro de la Clase 1 del Turismo Pista, que en esta oportunidad desembarcará en el autódromo cordobés "Ciudad de Río Cuarto", con la novedad

en el equipo de los villamercedinos de contar con la experiencia del subcampeón del Turismo Nacional, Javier Merlo, quien desde los boxes se encargará de la radio para lo que resta de temporada.

Si bien es bueno terminar entre los primeros 5 o 6, la verdad es que voy con ganas de hacer podio (Cristian Becher-piloto de la Clase 1 del Turismo Pista)

Ayer Cristian y Matías realizaron junto a Javier Merlo una conferencia de prensa en la estación de servicio Combustibles Argentinos, ubicada en Pringles al 900, donde brindaron detalles de lo que será la séptima jornada del campeonato y dejaron sus sensaciones que los mismos protagonistas catalogaron de "muy buenas", dado a las características del circuito que ya conocen y las condiciones en las que arriban.

"Ya hemos corrido en Río Cuarto (fecha 3) y en mi caso estuve entre los cinco primeros todo el fin de semana. Es por eso que voy con buenas expectativas, más teniendo en cuenta que venimos de estar en Termas de Río Hondo en los primeros puestos. Desde entonces se trabajó muchísimo en el auto; y sumado a tener a Javier en la radio, voy con muchas esperanzas”, señaló Cristian, sexto en la carrera de Santiago del Estero.

Hace 10 días hicimos una prueba en La Plata y me sentí muy cómodo en el auto, así que voy con muchísimas ganas (Matías Becher-piloto de la Clase 1 del Turismo Pista)

Matías, también feliz por tener a Merlo a su lado, comentó: "Ojalá desde el primer día pueda dar un buen espectáculo. Me falta poder redondear un buen fin de semana. Es algo que no se me viene dando, pero tengo fe que todo va a cambiar. Hace 10 días hicimos una prueba en La Plata y me sentí muy cómodo en el auto, así que voy con muchísimas más ganas. Para mí este fin de semana comienza otro campeonato".

Por último, el subcampeón en la Clase 3 del TN explicó cuál será su función. "Voy a tratar de aportar la experiencia que he tenido en las diferentes categorías en las que he estado, tanto en la radio como en la parte técnica trabajando con los datos. Yo lo he estado haciendo este año con mi equipo, Prema, y es algo que me gusta mucho. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo con Cristian y Matías, y encaramos el fin de semana con todo. Hay muchisímas expectativas porque vienen andando muy bien".

La idea es acortar camino y ver si pueden pegar el salto para pelear podios y ganar carreras (Javier Merlo-piloto de automovilismo)

La actividad en el dibujo cordobés empezará el viernes por la mañana, con las tandas de entrenamiento, mientras que la final se correrá el domingo desde las 10.

"Como adelanto, si la categoría lo permite, en la fecha 9 habrá una carrera especial en La Plata con pilotos invitados, y no hay dudas de que Javier va a ser uno de ellos", cerró a modo de primicia Cristian, octavo en el campeonato 2023.

Sobre el asfalto. Cristian logró el sexto puesto en Santiago del Estero.