Agenda deportiva para que no te pierdas nada

SÁBADO

Pelota: Argentino de Primera Categoría

79ª edición del certamen en San Luis

Segunda Jornada

Hora: 10. Lugar: Trinquete Modelo de Pelota Vasca.

Participan 16 equipos divididos en cuatro zonas. San Luis A, integrado por Alfredo Villegas, Andrés Villegas y Gabriel Villegas está en el Grupo IV junto a Chubut, Salta y Entre Ríos. San Luis B con Nicolás Berruezo, Juan Carlos Villegas y José María Ochoa integran el Grupo III con Tucumán, Neuquén y Santa Fe.

"Colores" en Tilisarao

Campeonato Provincial y Regional - 10K y 5K

Hora: 15:30. Lugar: Municipalidad de Tilisarao

El Valle del Conlara vibrará esta tarde con la 2ª fecha del certamen, organizado por la Federación Atlética Sanluiseña. El epicentro será frente a la Municipalidad de Tilisarao. Todo iniciará con la acreditación y entrega de kits de 10 a 13. A las 15 correrá la categoría adaptado; luego, el plato fuerte: distancias 10K y 5K; para finalizar con las carreras kids.

“Mundialito Barrial”, interdepartamental

Desde las 11 en la cancha auxiliar de La Pedrera, todas las categorías definirán a su representante para la tan ansiada etapa provincial. Habrá equipos de Villa Mercedes, Justo Daract, Villa Salles, Navia, Unión, El Volcán, Buena Esperanza, Fortuna y Desaguadero.

TCR World Tour- Pezzini, en Uruguay

La primera fecha de las dos que se disputarán en Sudamérica será en El Pinar. El TCR South America recibirá a la división mundial para correr la 6ª fecha. Estará el puntano Fabricio Pezzini. Habrá entrenamientos a las 11:30 y la clasificación, desde las 16:10. Televisa TyC Sports 2.

En el "Rosendo"

El Turismo Pista San Luis sale a escena

Se corre la 5ª fecha del Turismo Pista San Luis. Las categorías que correrán son: clase 2, Fiat promocional, supercar cuyano y clase 3. Desde las 11, pruebas libres; domingo a las 12:20 se pone en marcha la jornada principal.

Juega San Luis FC

Por la 10ª fecha de la Primera B de AFA, recibirá a All Boys a las 15, en el estadio “Juan Gilberto Funes”. El elenco puntano quiere recomponerse rápido de la caída ante Sarmiento e irá en busca de un triunfo que lo mantenga bien arriba en la tabla de posiciones.

Se define la Copa

Habrá más fútbol femenino en el estadio provincial. Por el 3º puesto, a las 10, Victoria y Colegiales en 1ª División; y a las 11:30 GEPU y Colegiales en Sub 14. A las 17 será la final en Sub 14 entre Fusión FC y San Luis FC; y a las 18:30, el plato fuerte: GEPU y San Luis FC, por el título en 1ª.

AJEDREZ- 3ª etapa del Prix Acua en Villa Mercedes

Continúa en el sector de Escuelas Generativas de La Pedrera la 3ª etapa del Prix Acua “Memorial Daniel Morelli”, que consta de un torneo de ajedrez para personas ciegas y otro para personas con disminución visual. De 9 a 9:30 será la 3ª ronda y de 15 a 15:30 la 4° ronda.

Turismo Pista- Velocidad en Río Cuarto

Se corre la 7ª fecha. En la clase 1 estarán los villamercedinos Christian Becher (Fiat Uno) y Matías Becher (Fiat Uno); y el puntano Nicolás Fassero (Chevrolet Celta), en la clase 2. La actividad indica clasificación II —10:15 la clase 2 y 11 la clase 1— y las series —inician a las 14:30 la clase 2 y 16 la clase 2.

Hockey sobre césped- Regional Sub 16 en Catamarca

El seleccionado Sub 16 de San Luis se jugará su posición en la zona A del Regional U16 NOA–Centro–Cuyo. Tras el triunfo 3-2 ante La Rioja el jueves y la caída, ayer, 3-1 ante Tucumán B, las puntanas tendrán doble jornada: a las 10:40 jugarán con Mendoza C y a las 16:40 con Catamarca.

DOMINGO

Federal A- el "Juve" en Mendoza

A las 16, por la 26ª fecha en la zona 2, el “Auriazul” jugará ante San Martín. Arbitrará Álvaro Carranza (V. María). Por su parte, Estudiantes está libre. El resto de la fecha, también mañana: a las 15:30 Ferro (GP) vs. Argentino (MM) y Atenas (RC) vs. C. Bolívar. A las 16, Huracán LH vs. Sp. Peñarol (SJ).

Fútbol femenino- Encuentro Interprovincial en La Pedrera

En conmemoración del Día Nacional de la Futbolista Argentina —21 de agosto—, habrá talleres de formación en el Estadio Arena de 9 a 19 y el lunes, un torneo relámpago de fútbol femenino en desarrollo con equipos de San Luis y Mendoza en Sub 10, Sub 12 y Sub 14, en la cancha auxiliar.

Sábado movidito por TV

Mundial de Fútbol Femenino - 3° y 4° Puesto

5 h Australia vs. Suecia (DSports)

Bundesliga – 1ª Fecha

10:30 h B. Leverkusen vs. RB Leipzig (ESPN 2)

Rugby - Test Match

11 h Gales vs. Sudáfrica (ESPN 3)

13:15 h Irlanda vs. Inglaterra (ESPN 3)

Premier League – 2ª Fecha

11 h Wolverhampton vs. Brihton And Hove (ESPN)

13:30 h Tottenham vs. Manchester Unided (ESPN)

La Liga de España – 2ª fecha

12 h Real Sociedad vs. Celta de Vigo (DSports)

14:30 h Almería vs. Real Madrid (DSports)

Serie A de Italia – 1ª fecha

13:30 h Frosinone vs. Napoli (ESPN 2)

Ligue 1 de Francia – 2ª Fecha

16 h Toulouse vs. PSG (ESPN)

Turismo Carretera en Buenos Aires

16 h Clasificación (TV Pública - DeporTV)

Copa de la Liga – 1ª Fecha

16:30 h Independiente vs. Colón de Santa Fe (TNT Sports)

19 h Gimnasia LP vs. Talleres de Córdoba (TV Pública)

21 h Vélez Sarsfield vs. Barracas Central (TNT Sports)

Básquet – Preclasificatorio Olímpico/Semi

18:10 h Argentina vs. Chile (DSports - TyC Sports)

21:10 h Bahamas vs. Uruguay (DSports)

Leagues Cup – Final

22 h Nashville SC vs. Inter Miami (Apple TV)