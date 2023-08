Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta

El Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis comenzó a juzgar este miércoles a un hombre de 67 años acusado de abusar sexualmente de su nieta menor. El caso se destapó en 2021 luego de que se activara un protocolo escolar por los dichos de una hermana mayor de la víctima. El hombre enfrenta un pedido a 15 años de cárcel. Por problemas de salud está con prisión domiciliaria y participó del debate desde su casa en un barrio de la capital.

En junio de 2021, una joven que hoy tiene 19 años, hermana de la víctima por parte de madre, comentó en su escuela que temía por la situación de su hermana menor. La institución inició un procedimiento de comunica situación y la Justicia inició una investigación de oficio por el caso.

La presunción de la joven, que ayer se sentó en el estrado y sostuvo ante los jueces sus dichos, es que las sospechas por lo que le ocurría a su hermanita se cernían sobre el padre de la niña, es decir, su padrastro. Pero en enero de 2022 la madre biológica de la menor denunció no a su pareja, sino a su propio padre, con quien la víctima se quedaba cuando su madre no podía cuidarla.

Ayer, luego de dar inicio al primer día de audiencias, el presidente del tribunal, José Luis Flores, llamó al estrado a la madre de la pequeña. En su relato, la mujer mencionó que supo de los abusos que sufría su hija cuando una visitadora social llegó a su casa y le avisó que investigaban un abuso sexual, y que debía asistir al Juzgado acompañada de sus dos hijos menores: la presunta víctima y un hermano del mismo padre. Allí, los chicos fueron sometidos a una Cámara Gesell. “Yo supe todo ahí, después de la Cámara Gesell”, dijo.

La fiscal de Juicio, Virginia Palacios, la defensora de Niñez y Adolescencia 2, Marcela Torres Cappiello, y el abogado querellante, Facundo Sosa, realizaron una serie de preguntas tendientes a poner en claro las relaciones filiales de la menor y obtener algún detalle de los hechos. También hicieron uso de la potestad de preguntar el presidente del tribunal y los vocales, Jorge Sabaini Zapata y Sebastián Cadelago Filippi, y el abogado defensor, Iván Coria.

La madre y denunciante declaró durante más de 50 minutos, pero no pudo precisar con certeza cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos que le endilga a su padre. Pero aseguró que él “tiene que pagar por todo el daño que hizo”.

Luego se hizo presente en el recinto el padre biológico de la menor. En su relato explicó cómo era su relación con sus hijos, con su suegro (acusado) y con la hija mayor de su pareja. “Con M. siempre tuvimos tire y afloje”, dijo. “Yo soy criado sabiendo que a los padres hay que respetarlos. M. y mi expareja se llevaban más como hermanas que como madre e hija. Yo me metí en eso y me equivoqué, pero no quería que le falte al respeto a su madre”, dijo. También respondió preguntas sobre su ocupación y cómo se repartían la crianza de los menores, y mencionó que M. (hija mayor de su expareja) “cree que no ha sido su abuelo, sino que he sido yo”.

Previamente, el acusado, que está con prisión preventiva desde febrero del año pasado y desde agosto con domiciliaria, se había remitido a su declaración indagatoria, llevada a cabo en enero del 2022. Allí el acusado negó los hechos que se le endilgan y mencionó que su hija, quien lo denunció, siempre fue “problemática”. “Ella tuvo una hija con un muchacho de Santa Fe a los 18 años. Esa hija vive conmigo y con mi esposa desde los dos años. Todo lo que tiene se lo hemos dado nosotros. Incluso cuando tuvo los hijos más chicos, con un muchacho de La Toma, le cedí una casa en la que vivíamos y nos vinimos con mi esposa y mi nieta a la casa en la que vivimos ahora”.

Dentro de la primera jornada no se tenía prevista la declaración de la hija mayor de la denunciante, pero la fiscal solicitó que se adelante la comparecencia. El juez se dirigió al acusado y le preguntó: “¿Está su nieta con usted en este momento?”, el acusado asintió y la testigo se presentó frente a la cámara. “¿Podría venir ahora al juzgado a declarar?” —preguntó el presidente del tribunal—, y la respuesta fue afirmativa, por lo que un móvil policial fue a buscarla.

Alrededor de una hora después, la joven llegó a la sede de tribunales y compareció en el estrado. Su declaración fue clara, concreta y en línea con lo que siempre sostuvo: que sus sospechas no apuntaban contra su abuelo, sino contra el padre biológico de la menor. Además, aclaró que cuando manifestó su preocupación en la escuela también había indicado a su padrastro como responsable, pero fue malinterpretada. “Mis abuelos me criaron, siempre viví con ellos. Nunca sentí a mi mamá como una verdadera madre”, dijo.

Tras una larga jornada, el presidente llamó a un cuarto intermedio hasta las 9 de hoy, cuando se retomará el debate. Está prevista la exhibición de las Cámara Gesell a la víctima y su hermano, y que comparezcan como testigos los especialistas y forenses que intervinieron en la investigación. “Tenemos para presentar peritos de parte y otros testigos”, adelantó la defensa.

Redacción/MGE