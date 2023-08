¿Qué hacemos? Toda la cultura en el traspaso primaveral

Destacados

JUEVES

Que siga la farra

En el último día del mes de San Luis, en el casino New York, "Las Voces de Roarca" culminan los festejos con su música cuyana. Además, habrá cortesía de vino y empanadas. Empieza a las 22 con entrada gratuita.

VIERNES

Reírse de todo

Edith Hermida, la famosa panelista que acompaña a Beto Casella en “Bendita”, llega a San Luis con su primer unipersonal “Teneme paciencia”, donde incursiona por el humor y las cotidianidades femeninas. El espectáculo será a las 21 en el teatro “Jorge A. Laffue” con entradas a 4.000 pesos.

Más agenda

MIÉRCOLES

Hasta la próxima vez

La búsqueda de una maestra para nombrar las calles de su ciudad es la trama de “Las calles”, la película que se proyectará en el último encuentro del ciclo “Ver y leer” que se realizará en el auditorio de Casa del Poeta en Merlo. La actividad comienza a las 19, con entrada gratuita.

Primates del asfalto

No es una buena semana si "4 Monos" no pasa por All Right. Por eso, los músicos que mezclan rock, ska y reggae en una fiesta de colores, llegará a las 22, con entrada gratis para despedir la última semana de un agosto interminable.

JUEVES

Lo que ellos canten

Los alumnos de la escuela “El cortarramas” presentarán lo aprendido en la gala de canto que se realizará en el auditorio de Casa del Poeta, junto a sus profesores Ariel Hernández, César Gornalusse, Ariel Varnerín y Yanina Lui. El espectáculo será a las 19, con entrada gratuita

Amigo de lo silvestre

Folclorista y guitarrero, Jonatan Pizarro llega a Casa Mollo con un repertorio que pasa por los mejores temas que contiene el cancionero popular argentino. Su carisma también hará de las suyas. A las 22, con entrada gratuita.

Parte del plan

La obra "Quienay?" del grupo "La Oveja Negra" dirigido por Javier Vivas, forma parte del nuevo plan Podestá "Democracia siempre" que tiene como objetivo potenciar el teatro independiente en todo el país. La función será a las 18:30 con entrada gratuita en la sala del IFDC en Villa Mercedes.

Todo sigue igual

El grupo "Aruma Circo" terminó la temporada en su carpa en Merlo, pero hará una función especial para estudiantes como parte del programa "Juventudes y derechos". La función será a las 9 de la mañana, con entrada gratuita.

Visitas desde El Filo

Pablo Pérez visita la ciudad desde Merlo con su proyecto solista donde las canciones de autor son las protagonistas junto con las melodías de los teclados. El show comenzará a las 22 y la entrada es gratuita.

A los tambores

Nahuel Rivero les enseñó a sus alumnos las mejores técnicas para tocar los tambores y ellos formaron "Ritual Percusión", el ensamble que ensaya cada semana en Comuna y el público puede disfrutar de cada encuentro. Será a las 20, con entrada libre.

VIERNES

A oscuras

La nueva obra dirigida por Marcela Aravena del grupo "Le Maquinal", "Justo antes de la noche", tiene una nueva función en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL. Será a las 21:30 y las entradas se consiguen por Entradasweb a 2.000 pesos.

SÁBADO

Reírse de todo

Edith Hermida, la famosa panelista que acompaña a Beto Casella en “Bendita”, llega a San Luis con su primer unipersonal “Teneme paciencia”, donde incursiona por el humor y las cotidianidades femeninas. El espectáculo será a las 21 en el teatro El Viejo Mercado de Villa Mercedes, con entradas a 4.000 pesos.

Hola de nuevo, Darío

“Darío”, la obra de Carlos “Tayke” Villegas, vuelve a la carpa de “La contenta” en Comuna para emocionar al público. La función será a las 20, con entrada a la gorra.

Volvió la magia, volvió el glamour

La Pocha show junto a Francis Legant vuelven a pisar el escenario del Boliche Don Miranda con su show “Fantásticas”, donde el transformismo, el baile y el humor chocan miradas. La función será a las 21:30 y las entradas se consiguen al número 2657501474.