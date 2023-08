Mitjhi Mera compite en Chile con la Selección Argentina de Pesas

La puntana Mitjhi Mera inscribió su nombre como la primera deportista de nuestra provincia en integrar la Selección Argentina de pesas.

Tiene 16 años, en 2020 se interesó por pesas y se sumó a la escuela de levantamiento olímpico del centro de alto rendimiento deportivo que la provincia tiene en la Universidad de La Punta.

El domingo competirá con el seleccionado en el torneo internacional que se hará en Chile desde este miércoles y hasta el 4 de septiembre.

“Cuando surgió la convocatoria me acerqué a mi profe Ani (Anahí Morales) y le pregunté: ‘¿esta es una evaluación para la Selección?’, y ella se empezó a reír y me dijo ‘vos todavía no caes que estás en la Selección’. Es algo muy raro, raro de bueno, y no me lo esperaba”, cuenta Mitjhi en un intervalo de la sesión de entrenamientos.

“Empecé en 2020, dejé por la pandemia y en 2021 retomé. Hacía pesas y vóley, y en noviembre del año pasado dejé vóley y solamente me dediqué a las pesas”, cuenta y sentencia: “Lo que más me gusta es la gratificación de levantar pesas, pero todavía me da vergüenza cuando compito y me ven, me parece que los tiros me salen raros”.

La puntana Mitjhi Mera tiene 16 años y se interesó por la actividad en 2020.

Está claro que los tiros le salen bárbaros, por eso se vestirá de celeste y blanco. “Espero me den el uniforme de la Selección, y además va a ser la primera vez que viajaré en avión y que saldré del país”, se impacienta.

Anoche Mitjhi se subió al avión y hoy ya estará lista para el debut en Chile. Tuvo dos días de entrenamientos en el Cenard, en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por su entrenadora.

“Estamos muy emocionados con esta convocatoria, es para nosotros un orgullo muy grande tener la primera deportista de San Luis en una Selección Argentina”, indicó Anahí Morales, quien comparte el día a día en la ULP con el profesor Mauricio Sosa.

“A nosotros como entrenadores también nos cuesta creer a dónde llegamos; siempre el objetivo de máxima es que algún deportista nuestro llegue a la Selección. Esto es fruto del trabajo enorme que hacemos con todo el equipo de la ULP; se trata de confiar en los procesos, tener objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Hoy se materializa uno de esos sueños”, admite Anahí.

Mauricio Sosa analiza: “Mitjhi es superfuerte, no conocemos su límite ni su potencial, tiene para mucho más. Todo esto tiene que ver con el proceso que venimos teniendo, muy acompañados por el equipo y el cuerpo de profesionales de la ULP”.

Por lo pronto, la pesista de 16 años no anda con vueltas: “Intentaré conseguir medalla de oro, quiero superarme tanto en arranque como en envión, y probar que quiero seguir en la Selección”.

El mejor tiro en arranque (se levanta en un solo movimiento) lo tiene en 75 kilos, y en envión (primero se levanta hasta pecho y después la barra va arriba de la cabeza) logró 100 kilogramos. “Y pretendo mejorarlos”, asegura.

“Agradezco al Campus, a mis profes, a mi mamá Mariana Andrea Torres, a mi papá Carlos Nahuel Mera y a toda la familia. Cuando vi que decían que mi convocatoria era un hecho histórico, no lo podía creer”, insiste Mitjhi. Hoy, ya vestida de Selección en un torneo internacional, lo cree y es dueña de una experiencia maravillosa.

