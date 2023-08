Historia de vida: Maher, el primer refugiado sirio que logró graduarse

Maher Bajjour, de 28 años, llegó a San Luis en 2017 como uno más de los refugiados sirios que escaparon en plena guerra para encontrar un nuevo camino en la provincia. Esta semana, luego de varios años de superación y perseverancia, logró rendir su trabajo final en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para recibirse de productor musical. Por ese motivo, dialogó con El Diario de la República y contó que en el territorio puntano encontró la libertad que le faltaba en su país natal.

“Empecé a estudiar seis meses después de mi llegada, tuve que hacer un curso de español antes, porque solo comprendía inglés y en la carrera había materias que no tenían nada que ver con la música. Cuando comencé en la universidad, me ayudaron mucho mis compañeras, ya que una de ellas me traducía los textos a inglés, pero al principio fue todo un desafío”, mencionó.

Maher nació en Homs, una ciudad de Siria que describió como “casi parecida a San Luis”. Tenía 22 años cuando tomó la decisión de irse para evitar ser parte del ejército. Según explicó, allá cada persona que termina los estudios secundarios o alguna carrera universitaria, debe ingresar a la Escuela Militar obligatoriamente y él estaba a punto de recibirse de ingeniero mecánico. “Tenemos un tío abuelo acá y nos comunicamos. Nosotros queríamos salir de ahí porque había guerra y teníamos que ir obligados al ejército, ya que me faltaba un año para terminar mi carrera. Entonces me comentó que acá estaban recibiendo refugiados, nos pusimos en contacto con Liliana Scheines y comenzamos a armar los papeles”, dijo.

En 2017, el gobierno provincial puso en marcha el Corredor Humanitario de San Luis para refugiar a familias sirias que escapaban de un país inmerso en un conflicto armado. Tanto para Maher como para sus compatriotas llegar al suelo sanluiseño fue una verdadera luz de esperanza.

Maher vino con su hermano sin saber español ni conocer las costumbres argentinas, fue como empezar de cero. Vivieron en la ciudad de La Punta por un tiempo, hasta que comenzó a estudiar. La carrera duraba tres años y medio, pero se le extendió a cuatro (con pandemia en medio) y a pesar de las dificultades, encontró lo que le hacía feliz. “La gente de acá nos recibió con cariño, fueron muy amables con nosotros. Acá encontramos un rumbo y pude hacer lo que siempre quise, que es trabajar en la música, básicamente”, aseguró.

El joven es pianista y manager de una banda de jazz llamada Cuarto Creciente. Durante cuatro años también fue profesor particular de música y dentro de poco sacará su primer álbum como solista. “En Siria aprendí durante dos años piano clásico, pero no tenía muchos lugares para formarme en la música. Aquí empecé a producir, a componer, a arreglar y a manejar las cosas a las que hoy me dedico”, señaló.

El productor musical comparó la vida que tenía en Homs con la que logró armar en San Luis: “Es muy diferente, acá crecí mucho en todos los sentidos. Me cambió mucho la vida, tengo amigos de otra cultura, tuve que hacer cosas que antes no las hice y tuve que dejar a mi familia para esto”, aseguró.

En Homs quedó su madre y su padre, que cuando supieron que ambos iban a abandonar la ciudad, tomaron la decisión con alivio y felicidad. “Me fue más fácil dejar a mi familia que entrar al ejército. Allá solo tenés dos opciones y esta fue la mejor que tomé. Ellos entendieron y al principio fueron felices por nosotros porque escapamos de una situación peligrosa. Después empezamos a extrañar mucho hasta que nos pudimos adaptar”, manifestó.

Con respecto a los problemas que se viven en su país, Maher contó que actualmente está todo mucho más tranquilo, aunque la guerra afectó fuertemente a la economía de Siria. “Ya no hay guerra, lo que está difícil es poder vivir. La economía está en una situación complicada, pero igual es complicado explicar la situación de la guerra o saber quién está contra quién, porque empezó como una devolución (por respuesta armada) y terminó siendo el pueblo contra el gobierno. Después avanzó, entraron muchos países y se involucró la religión, no sabemos quién tiene razón o si ya terminó la guerra civil”, concluyó.