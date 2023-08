Agenda deportiva del fin de semana

SÁBADO

Villa Mercedes define a sus campeonas

Torneo Femenino de Primera División. Dos finales y un tercer y cuarto puesto

Hora: 14 Lugar: Estadio "Felix Luis Ramos" Colegiales

Hoy por la tarde el fútbol femenino tendrá epicentro en la cancha de Colegiales de Villa Mercedes cuando se defina el Torneo Apertura "Chicha Zabala", organizado por la Liga de Fútbol Mercedes.

Serán tres partidos en continuado: a las 14, Guerreras enfrenta a San José por el tercer y cuarto puesto. A las 15:15, Sportivo Pueyrredón enfrenta a Defensores de Belgrano por la final de la Copa de Plata. Y el plato fuerte será desde las 16:30, con el encuentro entre Colegiales y Villa del Parque por la Copa de Oro.

Vuelta de la Manzana

Con la participación estelar del puntano Miguel Baldoni, el Rally Argentino acelera a fondo en General Roca, Río Negro. Hoy la actividad comienza a las 9 y se puede seguir en vivo mediante Rally Argentino Radio, en la página oficial, a través del equipo Ruedas y Motores.

Sobredosis de TV

ATP 250 Abierto de Kitzbühel

8:00 Final

Sebastián Báez vs. Dominic Thiem

Fútbol: amistosos internacionales

8:45 Manchester United vs. Lens

10:20 E. Frankfurt vs Nottingham Forest

13:20 Crystal Palace vs. Lyon

20:00 Real Sociedad vs. Betis

23:00 Atlético Madrid vs. Sevilla

todo por Star+

Rugby Test Matchs

13:15 Gales vs. Inglaterra

15:30 Los Pumas vs. Sudáfrica

20 Chile vs. Argentina XV

Todo por Star+

Mundial Femenino Australia/Nueva Zelanda 2023

23 hs Países Bajos vs. Sudáfrica

DSports

DOMINGO

Por la gloria

Final Primera B Liga Sanluiseña

Unidos del Sur vs. El Chorrillo

Hora: 16

Lugar: "Juan G. Funes"

El Torneo Apertura de Primera B de la Liga Sanluiseña de Fútbol tendrá su gran final entre Unidos del Sur y El Chorrillo. El partido se disputará en el Estadio Provincial "Juan Gilberto Funes" y el ganador tendrá acceso a la final anual con el ganador del Clausura por un lugar en la máxima categoría del fútbol puntano el año próximo.

Federal A: duelo de "Verdes"

Estudiantes de San Luis recibe a Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa, este domingo desde las 16, por la fecha 25 de la zona 2 del Torneo Federal A de Fútbol.

El partido se disputará mañana desde las 16 en "El Coliseo", y para el "Verde" puntano es una chance para alejarse de la zona baja.

Las "Pibas", en Junín

Mañana, desde las 15:30, el San Luis FC enfrenta uno de los partidos trascendentales que tiene el Torneo de Primera B femenino de AFA. Juega ante Sarmiento en Junín, Buenos Aires, por la fecha 9 de la Zona Ascenso. El equipo puntano quiere seguir puntero e invicto.

Domingo de acelerador y fútbol

Mundial Femenino Australia/Nueva Zelanda 2023

6 hs Suecia vs. Estados Unidos

DSports

Moto GP Gran Bretaña

7 hs Carrera Silverstone

Star+ / ESPN

TC2000 en Río Cuarto

9:30 Carrera - TyC Sports

Community Shield

11:50 Manchester City vs. Arsenal FC

DGO

Star+ / ESPN

Padel - P1 Mendoza

14 hs Final (Star+)

Fútbol: amistosos internacionales

14:50 Toulouse vs. Roma

Star+