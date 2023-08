Cartas documento contra un comunicado calumnioso

Tras el escrache a Patricia Bullrich, La Fuerza del Cambio emitió un comunicado en el que atribuyó las “agresiones, insultos y escupitajos sufridos por los candidatos presidenciales y los candidatos distritales" a, entre otras personas, María Luz Rodríguez Saá, quien envió cartas documento para desmentir la pública difamación en la que fue involucrada.

En el texto de la facción de Juntos por el Cambio se señaló a la directora general de El Diario de la República como “operadora y patrocinante de grupos feministas radicalizados y antidemocráticos en la provincia de San Luis”. “No patrocino ni opero grupo ‘radicalizado’ de ninguna índole”, respondió tajante a la publicación que calificó como “calumniosa y deshonesta”. “Desprecio la violencia, desprecio la agresión y desprecio con energía la mentira y el desapego a la verdad”, agregó con firmeza.

Consciente de que los funcionarios públicos están más expuestos a recibir este tipo de acusaciones, que hasta pueden ser consideradas parte de las reglas del juego, María Luz aclaró que no es ni fue funcionaria, no milita en ningún partido, ni conoce a las mujeres que protagonizaron el escrache. Por eso, aseguró y reiteró que no tuvo ningún tipo de participación en lo que la acusan.

Una de las cartas documento fue dirigida a La Fuerza del Cambio para que la desagravien públicamente haciendo circular la réplica en todos los medios de comunicación en que se publicaron las falacias. La otra misiva fue enviada al portal El Chorrillero, el principal sitio informativo que tiene Juntos por el Cambio en la provincia, y que replicó el comunicado “mendaz” y “calumnioso”.

María Luz no tiene dudas de que la atacan y criminalizan por ser hija del Gobernador. “Yo no puedo cambiar mi ascendencia, de la cual estoy orgullosa por cierto”, replicó tras admitir que haberla mencionado como organizadora del escrache la dañó, la vulneró y la agravió.