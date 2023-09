Volvieron las bicicleteadas con recorridos por toda la ciudad

Este sábado retomaron las bicicleteadas gratuitas para recorrer distintos puntos de Villa Mercedes. La actividad es organizada por el Municipio y la harán todos los sábados a partir de las 14. El punto de encuentro es la Casa Alpina de El Lago.

Pedro Miguez, quien lidera los recorridos y es el encargado del Programa Vida Saludable, que pertenece a la Subsecretaría de Deportes local, dijo que a través de esto buscan promover el ejercicio físico. "Nuestra intención es transmitirle a la comunidad el uso de la bicicleta, ya sea recreativo o como medio de transporte, ya que está probado que es algo que impacta positivamente a la salud", mencionó.

Para participar, los requisitos son pocos, pueden sumarse niñas y niños a partir de los doce años y adultos de distintas edades. Pueden ir directamente en bicicleta y recomiendan llevar casco como elemento fundamental de protección y una botella con agua.

Si bien el punto de partida es en la Casa Alpina, Miguez mencionó que planean ir extendiendo las distancias con el paso de las semanas. "Vamos a hacer distintos circuitos, como por ejemplo ir para los Espejos de Agua, pasar por el Monumento del Indio, llegar hasta La Pedrera. A medida de que los grupos se vayan incrementando, las personas se vayan preparando y agarrando confianza, pensamos hacer incluso un recorrido cicloturístico por toda la ciudad", contó y agregó que podrían llegar hasta la Calle Angosta, el Molino Fénix y la V Brigada Aérea.

A mí la bicicleta me cambió la vida, cuando empecé a andar tenía una depresión terrible y me levantó, me salvó (Walter Carbelli- ciclista)

Ayer el clima acompañó y les regaló a quienes participaron una hermosa tarde primaveral. Una de ellas fue Melisa Cacace, vecina del barrio Tres Esquinas, que se mostró entusiasmada con la propuesta. "Me parece genial, sobre todo para los principiantes, porque nos enseñan cómo usar los cambios, cómo andar en grupo y otras cuestiones importantes. Ahora que se vienen los días lindos, creo que está muy bueno para socializar con otras personas también", aseguró la joven.

Los consultados coincidieron en que la bicicleta, además de contribuir a evitar una vida sedentaria, les resulta práctica y cómoda de utilizar como medio de transporte y que, de paso, pueden ahorrar en gastos que requieren otros tipos de traslados.

Para Walter Carbelli, quien motivó a que su hija Romina también participe en la bicicleteada, las dos ruedas son más que una actividad recreativa. "Yo soy ciclista desde hace unos diez años, arranqué de grande, y creo que es una actividad muy noble. Cuando empecé a andar tenía unos cincuenta, estaba con una depresión terrible y la bicicleta me cambió la vida totalmente, me pude levantar y me salvó", aseguró totalmente convencido.

En el grupo que se formó algunos ya se conocen, han competido, andan ocasionalmente y buscan que más personas se integren. Hacen hincapié en que no es necesario tener experiencia, sino simplemente muchas ganas. "Es un deporte muy lindo, es sano, no tiene impacto y las caídas son raras y muy poco comunes", sostuvo Carbelli.

Recorridos. Comenzaron en El Lago y luego visitarán más lugares como los Espejos de Agua y La Pedrera.