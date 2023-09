Martín Ansaloni le puso voz al triunfo de las Murciélagas en el Mundial

“Muchachas, ahora solo queda festejar”, dice el estribillo que celebra el triunfo de la Selección Argentina de fútbol femenino para personas ciegas. La melodía, que ya es un clásico, es muy fácil de intuir, pero la voz que la entona tiene su propia historia. El mercedino Martín Ansaloni produjo la música para festejar el campeonato mundial obtenido por las Murciélagas y, de esa manera, también hizo propia la victoria por un mayor reconocimiento de quienes tienen una discapacidad visual.

La invitación para colaborar con la alegría del equipo le llegó de parte de Florencia Massenzana, una de las jugadoras titulares del plantel "albiceleste" que se coronó el pasado 21 de agosto en Inglaterra. "Somos amigos, ha escuchado mi trabajo. Después de ganarle la final a Japón, ellas tenían un video con un fondo musical común y querían cambiarlo por algo más propio y oficial que las represente", contó.

Para mí fue una sorpresa enorme, porque fue trascendental lo que lograron. Me sentí muy honrado (Martín Ansaloni-músico y productor)

La futbolista le envió una letra que había inventado para modificar el ya tradicional cantito que sirvió para alentar a Argentina en el Mundial de Qatar. "La leí, me gustó y me dijo que querían que yo la grabe para ellas. Para mí fue una sorpresa enorme, porque fue trascendental lo que lograron. Me sentí muy honrado y me puse a trabajar", expresó Martín.

Ansaloni sintió el flechazo con la música desde los 6 años. Primero, lo experimentó con el canto y la guitarra y más adelante empezó a sentir curiosidad también por la producción. Con sus ahorros y ayuda de sus familiares, pudo comprar equipos para armar un estudio de grabación.

El cantante tiene su propio estudio de grabación, hace shows y sonido en eventos.

"Desde hace varios años que está funcionando como tal e intento ampliarlo y mejorarlo, capacitándome y tratando de comprar o actualizar los instrumentos. Me dedico a producir para artistas locales y a ofrecer en Mercado Libre para diferentes lugares del país, tengo clientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Y, a la vez, hago shows en vivo y trabajo poniendo sonido en eventos", repasó.

Por eso, de inmediato echó mano a su guitarra, sacó los acordes e interpretó el himno que resalta el logro de las campeonas: "No te lo puedo explicar, no lo vas a entender, que haya fútbol femenino, cuántos años lo soñé. Hoy el sueño se cumplió y, aunque vamos a ir por más, la primera Copa del Mundo ya se la llevó mamá".

La voz de Martín acompaña el video con imágenes de los partidos y los festejos de las chicas, que tuvo una muy buena repercusión en las redes sociales de las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección.

Su nacimiento prematuro y un caso de mala praxis le prohibieron a Martín ver el mundo con sus ojos. Solo percibe los cambios de intensidad de luz y ha logrado desarrollar una visión sónica, con la que detecta dónde están los objetos, aunque no emitan ruido. Por eso, la victoria de las Murciélagas significa tanto para él: "Me honra un montón por el lado de la discapacidad visual, pero también por el compromiso de saber que nosotros tenemos esta discapacidad y que no nos impide hacer deportes ni hacer lo que soñemos", sostuvo el cantante.