Buscan que adolescentes puedan aprender habilidades digitales

Hasta el próximo domingo, las adolescentes de San Luis tendrán tiempo para anotarse en la séptima edición de “Conectadas”, un programa online y gratuito de formación en habilidades digitales promovido por Mercado Libre y acompañado por el Ministerio de Educación de San Luis. El curso está orientado a personas identificadas con el género femenino de los 14 a los 18 años, dura seis semanas y pueden participar en toda América Latina. Para registrarse hay que visitar el sitio web https://conectadaslatam.la/.

Según difundió el Ministerio de Educación, el curso apunta a que quienes lo cursen aprendan habilidades digitales y desarrollen proyectos tecnológicos con impacto social. A su vez se pretende potenciar el liderazgo, comunicación y gestión de proyectos, además de la identificación de problemas sociales y la utilización de datos.

El jefe del Área Evaluación y Seguimiento de Proyectos Innovadores del Ministerio de Educación, Martín Fernández Macri, detalló que el curso tiene una periodicidad de seis horas semanales, con conocimientos que refieren a la introducción a las tecnologías.

“Las chicas no tienen que tener conocimientos previos en tecnología, sí el interés y la constancia como para terminar la actividad. La idea es que ya queden vinculadas a una red que maneja la fundación que vincula a las mujeres con el mundo del trabajo”, detalló.

Tras finalizar el cursado, se hace una evaluación final y se le da un certificado de aprobación. “Hay quienes a lo mejor ya lo hicieron el año pasado y lo pueden hacer de vuelta porque no es lo mismo. Está orientado al desarrollo de aplicaciones para celulares, pero no hacen hincapié en la programación, sino en todo el análisis de la problemática, el estudio del cliente o destinatario, del mercado, la experiencia del usuario, la interfase, todo lo que forma parte del desarrollo de la aplicación, pero que no es específicamente programación en código”, aclaró.

“Esta es la séptima edición de una formación en tecnología que surge como iniciativa de una fundación de Buenos Aires que se llama Chicas en Tecnología. Nosotros venimos trabajando desde 2018. Antes las formaciones eran presenciales y después de la pandemia se volvió virtual y ahora lo abrieron a toda Latinoamérica. Al ser las aulas virtuales, las chicas comparten con alumnas de distintos países de habla hispana”, señaló el funcionario.

Fernández Macri agregó que desde hace varias ediciones la capacitación es financiada por el gigante informático Mercado Libre, para lograr una mayor participación femenina en el mundo tecnológico. “Hay una realidad en Argentina y es que corre la Ley de Cupo Femenino. A las empresas de tecnología se les dificulta muchísimo conseguir perfiles capacitados; solamente el diez por ciento de los puestos laborales en tecnología están ocupados por mujeres”, informó.

“Hoy por hoy hacen falta programadores hasta para empresas de taxis, entretenimiento, ventas de alimentos, todas las industrias tradicionales hoy por hoy están atravesadas por la tecnología. Y eso hace que exista una demanda a nivel mundial de especialistas en software. Y hay un problema grande que es que hay puestos de trabajo y carreras y actividades que culturalmente, históricamente, están ocupadas por nosotros los varones”, agregó.

Cuando aún se realizaba de forma presencial, hubo participación de hasta 150 adolescentes sanluiseñas. Con la modalidad virtual, estas cifras se vieron reducidas, por lo que desde el ministerio invitan a sumarse a la capacitación. “Estamos tratando de achicar una brecha real gigante. Es importante aclarar que esto no garantiza que Mercado Libre las va a contratar, pero la empresa tiene una necesidad concreta de contratar mujeres y el hecho de que ellos estén invirtiendo en esta capacitación las pone en el radar para cuando ya estén en condiciones de salir al mercado laboral”, remarcó.

A su vez, “la fundación Chicas en Tecnología las vincula con otras empresas de toda Latinoamérica que también dan capacitaciones más específicas o de herramientas más puntuales que están necesitando las compañías. La mayoría de las empresas de programación contratan gente que trabaja desde la casa y pagan en dólares. Es superinteresante la propuesta”, aseguró por último.