Plata para Benjamín Godoy en el Nacional de parapowerlifting

Han pasado apenas cuatro meses desde que Benjamín Godoy levantó por primera vez una pesa. Ese tiempo, sumado a un trabajo brutal de entrenamiento y un talento que era desconocido para él le bastaron para colgarse en el pecho la medalla de plata en el Torneo Nacional de parapowerlifting 2023 que se realizó en Posadas, Misiones, el fin de semana pasado.

Benja tiene apenas 16 años y fue segundo detrás del sanjuanino Santiago Notorio, atleta que ya tuvo participación en Panamericanos, y lo hizo con tres intentos válidos de 75, 80 y 85 kilogramos, en la quinta edición del tradicional torneo que se realizó en el polideportivo “Ernesto Finito Gehrmann”.

Fueron más de 26 atletas los que participaron del torneo y que llegaron desde San Juan, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Santiago del Estero y San Luis.

“Estoy muy contento porque fue una gran experiencia todo: viajar, conocer lugares nuevos, y encima competir y que me vaya bien. Habíamos entrenado mucho en este tiempo y logramos sumar 30 kilos más que la última competencia”, explicó el atleta del barrio 500 Viviendas Sur de la capital puntana.

No fue lo único que experimentó Benja en ese torbellino de emociones que fue su primer torneo fuera de San Luis: también se emocionó porque tenía un público especial a más de 1.400 kilómetros. “Estuve en contacto con mi mamá antes de competir y pudimos pasar un enlace, así que ella me pudo ver a través de un vivo de Instagram, estaba muy feliz. Esto es lo que más me gusta de este deporte: el poder hacerla sentir orgullosa”, contó con la voz entrecortada.

La vinculación de Benjamín con el parapowerlifting se da por la insistencia de alguien especial. “Javier Barrera, mi entrenador, era preceptor en mi escuela y yo no sé qué me vio, pero una vez me llamó, supo de mi discapacidad (NdR: Benja tiene una discapacidad de nacimiento en una de sus extremidades inferiores), me contó del deporte y me invitó a practicar. La verdad es que al principio no me interesó. Hasta que un día le dije: 'Bueno, vamos'. Fuimos al gimnasio, y allí sin explicarme prácticamente nada levanté 50 kilos y me entusiasmó. A la semana hice mi primera competencia”, cuenta Benjamín.

Lo que más me gusta de este deporte es que puedo hacer que mi mamá esté orgullosa de mí. Benjamín Godoy

Nadie tiene más fe en Benjamín que su entrenador, que parece tener muy en claro los próximos pasos, mas no el techo al que puede llegar. “Benjamín es un atleta con mucha proyección, yo creo que va a integrar la Selección Argentina el año próximo por el progreso que viene demostrando en este corto tiempo. Va a llegar adonde él se proponga, porque es muy disciplinado en el entrenamiento y puede ilusionarse con estar en torneos Sudamericanos y Panamericanos de la Juventud por su corta edad”, explicó Barrera.

Paso a paso, el atleta seguirá cumpliendo sueños y recorriendo el país agarrado a una barra. El mes próximo será el momento para que represente a San Luis en los Juegos Evita, y también para que conozca el mar.

Mientras tanto, a la vuelta de ese viaje extenuante desde Posadas a San Luis lo esperaban los estudios y más entrenamientos. “Estamos trabajando en el gimnasio 'Arranque y Envión', de la profesora Ivana Suárez, que nos presta un banco al que utilizamos al revés. También hacemos algunos entrenamientos en casa, con lo que tenemos. Es todo a pulmón”, explicó el profesor Javier. “También nos ayudó Mauricio Sosa, quien nos prestó la malla para competir y recibimos la colaboración de las secretarías de las Juventudes y de Deportes, que nos colaboraron con una parte del traslado”.

Por último, Benjamín se animó a soñar y a proyectarse. “Por ahora quiero trabajar para mejorar no solo en el peso que puedo levantar, sino también en la técnica. Después, sería un sueño formar parte de la Selección Argentina y representar al país y a la provincia a nivel mundial. Ojalá lo pueda conseguir”.

Redacción / NTV