Robaron, corrieron con la caja registradora por la calle y los atraparon

Quizá pensaron que como era la madrugada y no había circulación de personas en las calles del centro villamercedino nadie los notaría. Pero no fue así. Un patrullero de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) alcanzó a ver a tres hombres corriendo, a uno de ellos con una caja registradora en los brazos, y supo al instante de qué se trataba: de tres presuntos delincuentes que huían con el botín de un robo. Los sospechosos no tardaron en confirmar que estaba en lo correcto cuando trataron de huir apenas notaron al policía.

Los tres fueron aprehendidos e identificados como Jonathan Gutiérrez, de 30 años, Brian Jesús Vargas, de 23, y Maximiliano Ríos, de 24. Permanecen a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno y, en principio, son sospechosos de cometer un "robo en poblado y en banda".

Ayer, cerca de las 3:30, en medio de un recorrido de prevención, el oficial Rubén Romero de la DRIM notó a tres hombres. Corrían a la altura de Juan W. Gez y Balcarce.

Al ver al patrullero, los sospechosos reaccionaron. Uno alcanzó a escapar a la carrera, por calle Balcarce hacia el norte.

El resto no lo logró. Eran Gutiérrez y Vargas. Cuando los efectivos requisaron a los jóvenes vieron que la caja registradora tenía 3.880 pesos, en billetes de diferente denominación.

Tras un recorrido por los comercios de la zona, el personal de la Comisaría 8ª advirtió que la puerta de una heladería Grido ubicada en Mitre 740 estaba abierta. "Estaba dañada y con los pestillos de la cerradura de abajo violentados", refirió una fuente.

La Policía se comunicó con su dueño y, a los minutos, el propietario llegó. Después de revisar todo el comercio confirmó que el único faltante era una caja registradora metálica roja, como la que portaban los sospechosos.

No faltó mucho para que los efectivos dieran con el único de los presuntos delincuentes que había conseguido escapar. Otro patrullero lo advirtió por calle Buenos Aires, caminaba hacia el este. Lo aprehendió y lo identificó como Ríos.

