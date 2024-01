Ribba: "David fue atendido por un diagnóstico de anginas"

La repentina muerte de David Ezequiel Calderón a raíz de una bacteria diagnosticada como Streptococcus pyogenes conmocionó a todo el territorio puntano.

El jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Edgar Ribba, explicó cómo fue la atención pública que recibió el adolescente de 14 años y dijo que fue atendido por un cuadro de anginas.

El profesional, en una entrevista radial en Cadena Popular, comenzó a relatar los cuatro días que el chico asistió a los hospitales con diferentes síntomas. “En un primer momento se sospechó que era dengue, se lo analizó y resultó negativo. Mientras se estaban haciendo los estudios correspondientes, porque los hemocultivos tardan 24 horas en desarrollarse, se determinó que fue un Streptococcus pyogenes de lo que se estaba hablando”. Pero ya era tarde, el chico había fallecido.

Por otro lado, Ribba explicó que un día antes de que el adolescente muriera por un “shock séptico”, los padres habían consultado por anginas con placas. “Ahí se le hizo un hisopado, la muestra lleva tiempo para que den un resultado y al otro día se desencadenó prácticamente el diagnóstico. Esta bacteria existió siempre, siempre tuvimos anginas con placas, pero están variando las cepas, se van haciendo más resistentes a los antibióticos, más fuertes”, precisó.

Ante las preguntas de los periodistas, Ribba mencionó que el sábado 6 de enero, el adolescente ingresó al Hospital de El Trapiche por una consulta completamente diferente al diagnóstico que tenía y, en dos días, se desató la enfermedad. “El primer día consultan por un golpe y dolor lumbar, al otro día consultan por fiebre solamente. Y la tercera consulta, que fue en el Hospital Pediátrico, por el dolor de garganta y recién ahí se le realiza el hisopado”, aseguró.

La respuesta de Ribba trajo confusión entre los trabajadores de la radio porque, según el parte médico que enviaron desde la entidad, decía que el 6 de enero de 2024 "el paciente acude al Hospital de El Trapiche por presentar cuadro febril. Le recetan un antitérmico y es enviado a su domicilio", algo diferente a lo que había relatado el profesional.

“El tema es que un cuadro febril normalmente empieza con fiebre, no se medica por lo menos 48 horas, se lo espera. Sabemos que el único tratamiento para eso es la penicilina. Quiero aclarar que la penicilina inyectable no sirve para estos casos, lo que sirve es la penicilina oral, muchas veces los padres van pidiendo que le hagan un inyectable y no es la medida”, retrucó ante la inquietud de los periodistas.

Por último, los comunicadores le preguntaron si comenzaron a investigar los hechos para que no haya confusiones porque “en este caso, el protocolo médico que respetaron terminó con la vida de una criatura”, a lo que el profesional aseguró: “Cualquiera estaría preocupado por un caso como este, por una atención incorrecta”.

Con respecto a la rápida evolución que hizo la bacteria dentro del cuerpo del adolescente, el profesional remarcó que fue “tórpida”.

Cabe remarcar que el niño no tenía ninguna enfermedad de base y tenía el calendario de vacunación al día. “Fue muy tórpido el desarrollo de esta patología en este niño lamentablemente. Lo raro es que habitualmente cursan con alguna comorbilidad y acá no se manifestó que hubiera otras enfermedades asociadas, que a veces esos factores de riesgo favorecen a que se desarrolle de esta manera”.

Actualmente, el Servicio de Epidemiología envió los estudios del diagnóstico de la bacteria Streptococcus pyogenes al Instituto Malbrán para su tipificación y aguardan por los resultados, que hasta anoche no se conocían.

El riesgo de la indefinición

Lo que sucedió con David Ezequiel Calderón debe llamar a la reflexión a las autoridades sanitarias de la provincia.

Por lo que se está informando, hubo una demora en la detección del diagnóstico y ahora, tras el fallecimiento, se está a la espera del resultado de las muestras enviadas al Instituto Malbrán, donde será tipificada la bacteria.

Lo que preocupa es por qué teniendo el Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda", que tiene una alta consideración por su desempeño en la pandemia de COVID-19, no se apeló a este servicio y se optó por otro fuera de la provincia.

Es evidente que las autoridades gubernamentales tendrán que decidir si están con la salud pública o con la salud privada. Porque con estos cambios que se están dando hay síntomas de que se está descuidando la pública.

Lo ideal es cuidar, continuar y reforzar las buenas políticas, es este caso el reconocido servicio del Laboratorio “Dalmiro Pérez Laborda”.

Redacción/MGE