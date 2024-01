Cárcel para otros dos acusados por la muerte de Alexis Zabala

Juan Nicolás Marín y su pareja, Tania Macarena Ávila, fueron enviados a la cárcel este jueves, acusados de haber participado en el feroz ataque que se cobró la vida de Alexis Zabala el 25 de diciembre pasado. La prórroga de la detención vencía mañana, pero su defensor Ricardo Gutiérrez Esley solicitó la interrupción para que ambos declaren. En la audiencia los imputados negaron haber participado de la golpiza y dijeron que ni siquiera conocían a la víctima, pero el juez Juan Manuel Montiveros Chada accedió al pedido de la fiscalía y los envió al Penal por 120 días.

La pareja tuvo la primera audiencia de formulación junto a Alexander Velázquez, el 4 de enero pasado. Según la teoría del fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, la mujer fue quien le pegó un botellazo en la cabeza a la víctima cuando ya estaba en el piso. Además, sostuvo que Marín estuvo en la agresión y aunque en la acusación no determinó qué rol específico tuvo, sí lo consideró partícipe.

Con las preventivas dictadas ayer ya son seis los sospechosos encarcelados por el homicidio de Zabala y el ataque a su hermano, Ángel Lastra. Brandon Pizarro, Braian Funes, Rodrigo Funes y Rodrigo Garro están en el Penal desde hace unos días; mientras que el otro sospechoso, Velázquez, todavía espera que se resuelva su situación procesal.

Marín y Ávila, los últimos encarcelados, negaron haber participado de la gresca. Él mencionó que salió a la calle porque escuchó una pelea, pero que solo asistió a su hermano, el adolescente que fue atacado por Rodrigo Funes. Su pareja coincidió con él y destacó que ellos no viven en el barrio y que no conocían al chico muerto.

“Fuimos a pasar una fiesta con mi madre, estuvimos tomando. Salimos porque escuchamos gritos con mi esposa. Vimos a mi hermano que estaba desangrándose. Sobre todo lo que sucedió después no tenemos idea. No sabemos cómo empezó ni qué ocurrió. No vivimos en el barrio. Un vecino llevó al hospital a mi hermano con mi madre y nosotros con mi mujer nos quedamos en la casa con mis sobrinos. Después mi madre nos avisó que no vayamos al hospital porque estaba la familia del chico fallecido”, dijo Marín en su declaración.

Por su parte, la mujer relató que escuchó ruidos de pelea y que cuando salieron, en la esquina, un hombre le dijo a su marido: “Lo apuñalaron a tu hermano”. También que socorrieron al menor y que otro vecino se ofreció a llevarlo al hospital. “Cuando el vecino de mi suegra se fue con ella y mi cuñado al hospital, nosotros entramos a la casa porque estaban todos mis sobrinos adentro llorando”, sostuvo.

Gutiérrez Esley se opuso tanto a la teoría de la fiscalía como al pedido de preventiva. “Hay gente que primero dijo que no vio a mis clientes en la escena y después, a posterior, que mi clienta apuñaló al joven muerto”, se quejó. También le pidió al juez considerar que la mujer trabaja como empleada de una familia hace diez años y que enviarla a prisión perjudicaría su fuente laboral en un momento crítico de la economía.

La fiscalía aún trabaja en la investigación y le solicitó al juez el encarcelamiento de todos ya que resta tomarles declaración a al menos 14 testigos claves, incluido el hermano menor de edad de Marín, quien deberá declarar en Cámara Gesell. La familiaridad y la vecindad entre los imputados y los testigos harían peligrar esas pruebas pendientes, sostuvo la fiscalía, algo a lo que el juez hizo lugar.

Los seis sospechosos fueron acusados por “Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de dos o más personas” en el caso de Zabala, y por “lesiones graves o gravísimas” en el caso de Lastra.

