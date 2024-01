Violó una perimetral para golpear a la madre de su hija y secuestrarla

Está consciente de que no podía arrimarse a su expareja y madre de su hija porque la ley se lo impedía. La mujer lo había denunciado por violencia de género y la Justicia respondió imponiéndole al hombre una restricción de acercamiento hacia la víctima. Pero al parecer nada de eso le importó a M.C., porque volvió a allegarse a su ex y no solo eso: según una nueva denuncia de la mujer, la llevó junto a su hija hasta Tilisarao, y allí la golpeó e intentó secuestrarla.

El hombre de 48 años fue detenido y permanecerá tras las rejas, al menos, un par de días más, hasta que venza la prórroga del arresto que solicitó su abogado.

Tras la detención, la fiscal instructora Débora Roy Gitto le formuló cargos por los delitos de "Incumplimiento a una orden judicial", "Privación ilegítima de la libertad" y "Lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género", detallaron los voceros del Poder Judicial.

En la audiencia, la representante del Ministerio Fiscal relató que el sábado 6 de enero M.C. incumplió la orden de restricción de acercamiento cuando "decidió llevar a la joven y a su hija a vivir a Tilisarao".

Dicha medida se la había impuesto una jueza de Familia de Villa Mercedes luego de que la víctima lo denunciara por violencia de género.

La joven de 21 años vive en suelo mercedino, en la casa de sus padres, junto a la hija que tiene en común con el imputado.

Según la denuncia, el día en cuestión el hombre se presentó en lo de sus suegros y se llevó a su expareja y a su nena de tres meses. Tres días después, durante la tarde, tuvieron "un nuevo enfrentamiento, que terminó con amenazas y agresiones hacia ella", repasó la letrada.

El conflicto siguió hasta las 22, cuando la mujer salió con su hija, a bordo de la camioneta del acusado, pero M.C. "detuvo el vehículo en cercanías a la Terminal de Tilisarao, bloqueó las puertas del rodado para impedir que ella saliera y comenzó a pegarle".

Después la tomó del cuello y trató de ahorcarla. Pero la mujer logró zafar. Rompió el parabrisas de una patada y consiguió escapar con su beba.

Pidió que la ayudaran en la estación de micros y llamó a su madre, quien de inmediato llamó al 911 y le avisó a la Policía lo que pasaba.

El personal de la Comisaría 23ª arribó después y trasladó a la mujer y a su hija al hospital para que las revisaran los médicos. Más tarde, la damnificada denunció la agresión.

M.C. fue arrestado y llevado a la Unidad Regional del Orden Público 3, con asiento en Concarán.

En la audiencia, Roy Gitto solicitó que el hombre sobrelleve la imputación con una prisión preventiva de cuatro meses para proteger la integridad psicofísica de la denunciante y su hija.

Dado que desde que la relación entre ellos comenzó, hace un año y ocho meses, ha sido "violenta, signada por golpes y amenazas constantes".

M.C., por su parte, negó todo. Dijo que fueron sus suegros quienes le pidieron que se llevara a la joven y su beba a Tilisarao.

Aseguró, además, que su expareja es una persona muy celosa, que fue ella quien lo ha agredido a él y que jamás la privó de su libertad.

