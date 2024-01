Vacaciones y enero: el combo perfecto para salir

DESTACADAS

LUNES

Cuarteto del bueno

Música. Alejandro Ortiz

Hora: 22:30 Lugar: Casino Flamingo, de Merlo Entrada: gratis.

Alejandro Ortiz es una de las voces más recordadas del cuarteto puntano por su paso por grandes agrupaciones de todo el país. Ahora, como solista, demostrará su talento en el Casino Flamingo de Merlo, con un repertorio bien sabroso. A las 22:30, con entrada gratuita.

LUNES

Una estrella de visita

Teatro. "Alegría Total"

Hora: 22 Lugar: El Viejo Varieté, Merlo Entradas: en la taquilla.

Con la promesa de volver en cuanto pueda, Gladys Florimonte hace su primera función de “Alegría Total” en la sala de El Viejo Varieté, de Los Almendros 461 de Merlo, y le pone más humor a la temporada teatral de la localidad. La acompaña Lisandro Majorel y gran elenco. Empieza a las 22.

OTRAS OPCIONES

LUNES

El pozo poético

Literatura

Abierto de poesía

Hora: 21

Lugar: Say No More

Entrada: gratis

El regreso de los necesarios abiertos de poesía en Say No More, en la esquina de Illia y Constitución, tiene, además de las letras líricas, la música de “De Otro Pozo”. A eso se suma el micrófono abierto y las performances varias, a partir de las 21 con entrada gratuita.

Costa musical

Las múltiples formas musicales de Arturo Costa Leite bien se podrían condensar en sus shows solistas, como el que dará a partir de las 22:30 en All Right, el bar rockero de la avenida Illia, con entrada gratis y el ambiente ideal para un trago o una cena con amigos.

MARTES

Lindo combo veraniego

Mientras suenan los tambores de “Ritual Percusión” en Casa Mollo, el DJ Samuel Agustín tirará magia en las consolas, y Gabriela Toledo mostrará sus obras de arte. Todo en una noche única a partir de las 21.

Una semana sin plumas

La temporada de “Desplumadas”, la revista con centro en el transformismo que se instaló en el teatro Las Blancas, de Merlo, es un éxito de público que pretende seguir subiendo en cuanto a los números. Después de la medianoche, el elenco de humoristas, actores y bailarines hacen lo suyo sobre el escenario.

Cuando estés mal, cuando estés solo

Dos reconocidos músicos de la provincia, Martín Barroso y Jorge “Ave” Torres, se pintan los bigotes de dos colores y hacen un tributo a uno de los próceres del rock nacional. Las canciones del gran Charly García se escucharán en All Right, a partir de las 22 y con entrada gratuita.

MIÉRCOLES

A mitad de semana

Como cada miércoles, El Barcito de Fermín recibe al dúo Meza-Brotozevich para acompañar a los comensales con el ciclo "La gran canción", donde sonará música instrumental y funcional. Comienza a las 21.