Repudiaron la agresión sufrida por el senador Juan Carlos García

La Cámara de Senadores de San Luis, en una sesión especial, aprobó ayer por mayoría un proyecto de declaración de repudio al atentado sufrido por el legislador Juan Carlos García. La iniciativa que se votó fue la que presentó el bloque Unidad Justicialista. El representante del Departamento Belgrano padeció el 19 de enero un ataque a su vehículo, al que le destrozaron los vidrios y le tajearon los neumáticos, entre otros daños. La agresión ocurrió al frente de su casa en Los Manantiales, solo un día después de que el bloque justicialista no diera quórum para tratar el proyecto de endeudamiento del Ejecutivo puntano.

El proyecto de declaración repudia cualquier accionar o hecho que en un estado democrático pretenda socavar, amedrentar o infundir temor, con el fin de impedir que se exprese libremente la voluntad de la ciudadanía y máxime cuando se trata de un legislador que representa al soberano.

Para el senador del PJ del Departamento Dupuy, Sergio “Pitín” Moreira, el atentado que sufrió García es preocupante. “Fue un avasallamiento contundente, violento y tendencioso, como si hubiera sido un abuso de poder. Se debe esclarecer y apelamos a que la Justicia actúe en consecuencia y por sobre todo la Policía que trabaje como debe ser”, detalló.

El senador justicialista del Departamento Chacabuco, Hugo Olguín, afirmó que las acusaciones emitidas en los medios por Poggi contra los legisladores peronistas fueron expresiones en las que se los descalificó como representantes del pueblo.

“Yo no soy desestabilizador, no soy criminal, no soy delincuente y no soy narco. Tengo sesenta y cinco años y en mi vida pisé un estrado judicial. El Gobernador nos acusa que somos culpables de que se les pague el sueldo desdoblado a los empleados públicos. Nosotros pedimos elementos que fundamenten la toma del empréstito para poder hablarlo y nos hicieron un relato”, señaló.

El senador del oficialismo por el Departamento Pueyrredón, Martín Olivero, dijo que la agresión a García es reprobable. “En el proyecto nuestro repudiamos ese accionar. La Policía, conjuntamente con la Justicia, tendrá que esclarecer el hecho en esta localidad pequeña, que debe tener alguna cámara de seguridad, así que supongo que se resolverá prontamente”, manifestó.

En la sesión la bancada oficialista presentó un proyecto de repudio que no fue debatido al no estar en el orden del día. Pretendieron tratarlo sobre tablas, acción que no prosperó porque compartía los fundamentos al que había expuesto el PJ. Finalmente, la iniciativa aprobada contó con los votos favorables de los senadores García, Olguín, Moreira, Juan Alejandro Torres y Mariana Cruz.

► Hostigamiento

Luego de fracasar la sesión del jueves pasado en la Legislatura, ese mismo día, por cadena provincial el gobernador Claudio Poggi dio un mensaje en el que individualizó a los diputados y senadores que habían rechazado el pedido de endeudamiento. Además, se publicó en los medios oficiales y adictos la foto, identificación y procedencia de cada uno de los legisladores acusados.

Para la bancada opositora, la solicitud del empréstito, que según el Gobierno permitiría abonar los sueldos de los empleados estatales sin tener que desdoblarlos, en realidad busca socavar al pueblo puntano con la toma de una deuda innecesaria, sin documentación respaldatoria y sin referencia a los estados bancarios.

El bloque Unidad Justicialista había solicitado oportunamente un pedido de informe que permitiera analizar la situación financiera, aunque no hubo respuesta de parte del Ejecutivo provincial.

