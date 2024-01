El pico de temperaturas máximas en la provincia fue de 40 grados

La recta final del mes sigue a puro calor en la provincia, donde este domingo se declaró una alerta roja para las regiones centro y oeste. El mayor pico de máximas se registró en Desaguadero, en la zona el termómetro marcó 40 grados centígrados, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), que pronosticó que las altas temperaturas se quedarán al menos hasta el martes.

El resto de las ciudades y localidades más calurosas de la jornada fueron Los Coros (39,8° C), Zanjitas (39,5° C), Martín de Loyola (38,8° C), La Botija (38,7° C) y San Luis (37° C).

Para el lunes, la REM adelantó que transcurrirá con poco cambio de las temperaturas. El cielo estará mayormente despejado y en promedio se esperan mínimas de 20° C y máximas de 38° C. El viento será del sector noreste con ráfagas fuertes en el noroeste provincial.

Además, el martes estará algo ventoso y será muy cálido. El cielo estará mayormente despejado. En promedio, se esperan mínimas de 21° C y máximas de 39° C. El viento será del sector noreste con ráfagas muy fuertes.

Recién el miércoles habrá un descenso de las temperaturas, con máximas de hasta 35° C y probabilidad de precipitaciones aisladas. El viento será del sector noreste rotando por la tarde al este.

REM