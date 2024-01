Los sueldos van en cuotas, pero Poggi compra motos

Es un verdadero bochorno. La gestión del gorbernador cordobés, Claudio Poggi, privó a miles de empleados estatales de sus haberes completos con la excusa de que “no hay plata” y que la provincia está prácticamente en quiebra. Sin embargo, parece que para ciertos caprichos el dinero aparece como “por arte de magia”.

Recientemente, informaron que el Gobierno adquirirá un total de 50 motos. La medida es a instancias del operativo de verano; los vehículos se utilizarán en dicha campaña. Aunque no precisan concretamente si los empleará la Policía o algún organismo de Seguridad.

La indignación de la gente no tardó en saltar a la luz. “¿No era que no había plata? Ahora se ca... en la gente de salud, en los maestros, etcétera. Que basuras que fueron, no dejan de ser la escoria social”, reclamó con rabia Germán, un usuario de redes sociales.

“Seguro que son para Gendarmería, manga de atorrantes”, exclamó con ironía Manuel, otro usuario. “¿Y el sueldo en dos veces?”, lamentó Verónica.

“¿Cómo puede comprar si no hay plata?”, dijo Estela. “Bueno ¿Encontraron el dinero que no estaba?”, replicó Andrés.

Así, cientos de puntanas y puntanos hicieron público su repudio a semejante medida, en medio de un ambiente social totalmente herido por el egoísmo de los que manejan la billetera del Estado.

Por lo pronto, hay que ver más en detalle qué fin tendrán las unidades, cómo se usarán, bajo qué circunstancias, en qué dependencias, entre otros detalles que todavía no son explicados. Habrá que esperar a que publiquen la información —en el mejor de los casos— a cuenta gotas a través de los canales de comunicación de Poggi.

Dice el refrán que “la mentira tiene patas cortas” y la sabiduría popular da la razón en cada paso gubernamental. Será cuestión de tiempo que vuelvan a quedar en evidencia ante los ojos de los ciudadanos.

Redacción/MGE