Un joven hipoacúsico lucha por poder cobrar su pensión

Desde su nacimiento, hace 15 años, Luca Matías Mercado aprendió a convivir con la hipoacusia, pero paradójicamente es a él a quien le cuesta hacerse escuchar. Porque el joven y su madre luchan para que pueda cobrar su pensión y tener un ingreso económico que lo ayude a desenvolverse, ahora y en el futuro, y no tener que sufrir limitaciones por su condición.

La situación del muchacho no es tan diferente a la que viven otras personas con discapacidad, a quienes todo se les vuelve cuesta arriba cuando se trata de hacer cumplir sus derechos y recibir las prestaciones que deberían tener garantizadas por ley.

En Argentina existe un programa de pensiones no contributivas por invalidez, que son otorgadas a quienes se encuentran imposibilitados de desempeñarse social y laboralmente, en este caso por su sordera.

El chico cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) desde los 6 años y, desde entonces, su mamá Analía ha tenido que deambular por escritorios para conseguir algo que nunca pudo concretar. "He hecho mil veces los trámites, los renuevo todos los años y siempre me dicen que me falta algo, siempre hay alguna traba", protestó con más cansancio que bronca.

La última respuesta que recibió en la oficina que está en Villa Mercedes sobre la calle 9 de Julio, después de haber entregado todos los requisitos actualizados, incluso los controles médicos, es que faltaba un informe de Catastro. "La encargada me dio una dirección de correo para que los envíe yo, pero nunca me respondieron. También me dieron un número de teléfono de la agencia nacional, que tampoco contesta. Se lavan las manos prácticamente", lamentó, y agregó: "Genera mucha impotencia".

El chico cuenta con Certificado Único de Discapacidad y debería acceder a una pensión.

La desidia y la burocracia habitual se enfrentan con un nuevo condimento en la actualidad: la falta de claridad en las políticas para el sector, que ya sufredesfinanciamiento, falta de pagos y aumentos a los prestadores de servicios, atrasos en las coberturas a obras sociales y tuvo un reciente cambio en la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el nombramiento de Diego Spagnuolo.

A nivel personal, el impacto de estas irregularidades es muy grande y significa, literalmente, cambios en la vida de los involucrados.

Analía afirmó que contar con el beneficio representaría una gran ayuda para ella, pero principalmente para su hijo. "Soy madre soltera y soy enfermera, pero no estoy en blanco. Ese sería un dinero para él, para poder moverse y pagar sus gastos. Y sobre todo sería una tranquilidad de saber que él tiene algo si algún día yo no estoy más", expresó.

Luca es alumno de la Escuela de Discapacitados Auditivos Mercedes (EDAM), que ha sido un refugio y un espacio para integrarse en la vida social de la ciudad. También concurre a Sportivo Pueyrredón, único club que le abrió las puertas para realizar actividades deportivas.

Pero más allá de esas instituciones, Mercado sostiene que faltan más personas que estén capacitadas para trabajar y recibir a quienes tienen problemas de audición.

"Mi hijo habla y puede leer los labios, pero sobre todo se comunica con lengua de señas. Por eso no tiene las mismas posibilidades que los demás. Cuando va a comprar, la gente no le entiende y eso le va a pasar cuando quiera tener un trabajo", reconoció.

Y aunque tiene su grupo de amigos del colegio, Luca también sueña con poder relacionarse y entablar un vínculo con personas que no compartan su sordera, pero que logren comprenderlo. También quiere terminar sus estudios y emprender alguna carrera universitaria o realizar algún curso en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), donde se entusiasmó con aprender carpintería.

"Ojalá que pueda, porque él lo quiere hacer. Yo lo incentivo a que lo intente y que nada lo limite", expresó Analía.

Redacción/MGE