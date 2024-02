Insólito: el Gobierno copió otra iniciativa de la gestión anterior

La gestión de Claudio Poggi hasta ahora se ha caracterizado por dos aspectos: un ímpetu inusitado para aplicar recortes económicos muy severos, ejemplificados en el desdoblamiento de salarios y despidos en diversas áreas, y una notable falta de creatividad. Este último elemento se ve reflejado en la presentación de acciones o programas que se anuncian como novedades, cuando en realidad continúan iniciativas que implementaba la gestión anterior.

El último ejemplo es la digitalización del llamado para cargos docentes en la provincia.

El Gobierno de San Luis comunicó a través de sus canales oficiales que “por primera vez” se digitalizaba este proceso y que a partir del lunes 19 de febrero iba a quedar publicado el primer llamado en el sitio web del Ministerio de Educación.

“La modalidad online otorga mayor accesibilidad a los docentes, celeridad y transparencia al proceso, dejando sin efecto de manera permanente el formato papel y por el cual los docentes se veían obligados a comprar el periódico para interiorizarse sobre los llamados”, afirmaron.

La respuesta que generó este supuesto anuncio mezcló sorpresa y también una buena cuota de indignación entre los docentes, quienes no dudaron en expresarse en las redes oficiales del Ministerio de Educación.

“Pero esto no es nuevo. ¿Qué inventan? Desde hace años que no se usa más el papel y salen publicados de manera digital los ganadores de los cargos también”, señaló Celeste Davecchi. “El sistema funciona de manera digital desde hace años. Primero era por email y desde el año pasado, con la modalidad que se describe en esta noticia. No nos subestimen, Ministerio de Educación de San Luis”, agregó Naty Tur.

“Como dicen los colegas, ¡ya se concursaba así! No entiendo la novedad”, dijo Lu Paredes García. “Lo único nuevo es el color que le pusieron a la página”, sumó con una cuota de ironía Daniel Barroso, mientras que Silvia Muñoz dijo: “Esto no es nuevo, ya funcionaba así, seguimos igual, sin nada innovador".

Otros educadores además le recordaron a la gestión de Claudio Poggi sus políticas de ajuste. “¿Y cuál es la noticia? Años funcionando de la misma manera. La noticia va a ser cuando nos aumenten dignamente y nos paguen el sueldo completo”, afirmó Tami Jofré.