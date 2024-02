Creó una red solidaria para donar remedios a quienes los necesitan

Botiquines que pueden salvar vidas. Hay fármacos que son muy costosos y no se consiguen en este momento. Foto: El Diario

El reloj no se detiene y cada vez son más los pacientes que sufren la falta de entrega de medicamentos en la provincia. Sin respuestas oficiales claras y sin tiempo para esperar, Analía Huck decidió armar una red solidaria para conseguir y donar insumos a quienes más los precisan. Ya dio los primeros pasos con un grupo en las redes sociales y sueña con formar una ONG.

La mujer de 51 años sabe de primera mano cuán necesarios y urgentes son los remedios en todos los cuadros de salud, pero sobre todo en las enfermedades oncológicas. Trabaja con enfermera y se dedica especialmente a dar cuidados paliativos a personas que sufren este tipo de patologías y en situaciones críticas.

"Yo atiendo pacientes sociales, que tienen internación domiciliaria. En este momento, los que tienen botón gástrico no están recibiendo los alimentos para vía enteral y cuando vas a reclamar, te dan una lista para que les prepares un licuado y lo consuman por boca. Pero sus aparatos gastrointestinales no están preparados para digerirlos", ejemplificó.

Agregó que quienes deben realizar tratamientos de inmunoterapia tampoco pueden acceder a los fármacos, ni los chicos con un grado alto de autismo pueden conseguir sus pañales, entre muchos otros casos.

La situación, aclaró, no es exclusiva del sistema de salud público, sino que los faltantes y los atrasos en las entregas también se dan en varias mutuales y hasta en farmacias.

"Desde hace un tiempo nos estamos manejando con donaciones de personas que dejaron de usar. Nos fijamos en la fecha de vencimiento y si coinciden con los nutrientes que necesita cada uno", reveló.

Pero además, hace tres meses Analía fue diagnosticada con un carcinoma invasivo, lo que la convirtió a ella misma en una paciente oncológica. "En ese momento necesitaba una droga específica para empezar radioterapia y quimioterapia, y no había disponibilidad ni en el sistema de salud ni en las droguerías. Estábamos justo en el cambio de gobierno y los laboratorios estaban especulando con los precios", recordó.

En ese contexto de miedos y angustias, dijo que lo más importante es preocuparse por su recuperación y no por faltantes ni trámites desesperados por conseguir los insumos. Por eso, decidió dar a conocer lo que, de alguna forma, ya venía realizando con sus contactos. "Hay muchos ciudadanos que cuentan con medicación en sus casas que no utilizan y que pueden salvar una vida", afirmó.

La semana pasada creó un grupo de Facebook llamado "Banco de Medicamentos (red solidaria)" y puso a disposición su teléfono personal: 2657502868. También comenzó a diseñar una página web para llegar a todo el país, y a averiguar el procedimiento legal para formar una organización civil en la que incluirá a médicos y otros profesionales.

Su rol es el de intermediaria entre quienes tienen algo para donar y quienes lo necesitan. "Deben presentar la orden médica, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de drogas", remarcó.

La enfermera señaló también que no todos los productos pueden ser aceptados. No deben requerir cadena de frío, los blísteres y envases tienen que estar cerrados y completos, y no deben estar vencidos.

"Los medicamentos oncológicos son muy caros y los precios muy variados, pueden ir de 100.000 a 500.000 pesos. Incluso hay gente que necesita otros que cuestan uno o dos millones y es imposible recaudar ese dinero todo el tiempo", lamentó.

Redacción/MGE