Frente a la crisis: gremios piden a Gastón Hissa subas salariales

La paciencia que algunos sindicatos tenían hacia el intendente Gastón Hissa se agotó. Los gremios UPCN y SIEP hicieron público en sus redes sociales una batería de reclamos y el pedido de apertura al diálogo, que al parecer el jefe comunal les negó durante todo el verano. Son múltiples las demandas, las más importantes apuntan a un aumento salarial ante la incesante inflación y la reincorporación de trabajadores despedidos.

“Hace tiempo que venimos solicitando una audiencia; hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Hemos dejado pasar un tiempo prudencial y necesitamos empezar a tener un diálogo en función de poder solucionar las distintas problemáticas que hay en la Municipalidad”, indicó Claudio Suárez, secretario general de UPCN San Luis.

“Es importante tener hoy una recomposición salarial de acuerdo a todos los aumentos que hemos sufrido y que en cierta forma vamos a seguir lamentando, porque si hay algo que está garantizado es que van a seguir subiendo las cosas, más allá que hay una tendencia de inflación a bajar”, apuntó el secretario, quien detalló que el empleado municipal que menos gana tiene un salario promedio de 350 mil pesos y hoy la canasta básica supera los 600 mil pesos.

Otros pedidos salariales tienen que ver con la actualización de la ayuda escolar y el pago del premio anual. Este segundo es el que se otorga por presentismo a los trabajadores en planta permanente, equivalente a un sueldo extra. La administración de Hissa decidió entregar el premio en cuotas, lo que licúa su valor para los empleados, explicó el gremialista. UPCN pide que se haga el pago íntegro en la próxima segunda cuota.

Suárez también requiere audiencia para la reincorporación de 10 trabajadores despedidos afiliados al sindicato, uno de ellos delegado gremial. “Tenemos compañeros que tienen más de dos años de antigüedad. No hay razones concretas para sus despidos, se da por finalizado el contrato y esa es la única comunicación que hay”, detalló.

Otros reclamos tienen que ver con la entrega de ropa laboral, el pago de adicionales por riesgo insalubre y la detección de situaciones de violencia laboral. “Creemos que la familia municipal tiene que poder trabajar y llevar adelante un buen desempeño y eso no se hace solo con violencia laboral, hay que dar herramientas y realizar capacitaciones”, remarcó.

Por último, piden la restitución de plantas permanentes que fueron dadas de baja. “Es un trabajo de revisión, pero queremos que se les restituya las plantas permanentes a los empleados que tenían todas las condiciones”, argumentó.

“El vínculo con Hissa es como con cualquier intendente que asume en un contexto complejo. Por eso también hemos dado tiempo a que el intendente obviamente pueda acomodarse. Pero creo que el vínculo tiene que ser de diálogo. Y hoy no hay diálogo”, admitió Suárez con impaciencia.

“Esperaremos a ver si hay alguna respuesta del Ejecutivo y si no la hay seguiremos profundizando este estado de asamblea permanente y de comunicación con los trabajadores y en función de lo que vayamos recabando llevaremos adelante las acciones gremiales pertinentes”, concluyó Suárez.

Casi idénticos reclamos replicaron desde SIEP, otro de los sindicatos con presencia en el Municipio. Aumento de haberes, pago del premio anual en una sola cuota, restitución de plantas permanentes y categorías, y la reincorporación de trabajadores despedidos, según comunicaron en sus redes sociales.

“Este ya es el tercer pedido que hacemos de audiencia. La idea nuestra es dialogar con él, que nos dé una respuesta sobre todas las medidas que se han ido tomando y, nosotros también, de forma conjunta, ir trabajando y colaborando, ya que nosotros somos los intermediarios entre los trabajadores y el empleador”, apuntó Mónica Sánchez Moreno, secretaria gremial de SIEP.

“Tenemos compañeros que habían pasado a planta con veinte años de contrato y se las sacaron. Queremos ver cuál es la razón, porque están cumpliendo con todo lo que pide el estatuto y lo que dice la constitución”, apuntó.

Sánchez Moreno también coincidió en el perjuicio de la cuotificación del premio anual. “Hay compañeros que contaban con este dinero para esta época del año del comienzo de clases. Y es una forma de desmotivarlos porque el premio es por no tener inasistencias ni llegadas tarde”, explicó. También piden explicaciones por trabajadores afiliados al sindicato que fueron echados.

Y coinciden con el pedido del incremento salarial. “Hay compañeros que me preguntan cuánto pediría y si tengo que pedir, sería un 70%, pero no podemos porque somos conscientes también de cuál es la realidad del país y de la provincia. Lo que necesitamos es que vayan dando incrementos que ayuden a que no quedemos tan atrás con la inflación”, ahondó.

“Por el momento vamos a seguir intentando el diálogo, porque los compañeros no están anímicamente tampoco para incentivarlos a ir a una marcha u a otras medidas. Tenemos mucha incertidumbre de saber el por qué no nos está recibiendo. No hay ninguna explicación ni ninguna respuesta. Hemos hecho el mismo pedido a la Municipalidad de La Punta y tampoco hemos obtenido respuesta. No sabemos por qué están en esta posición de silencio”, concluyó la gremialista.

Plenario de sindicatos

El próximo miércoles a las 14 se llevará adelante un plenario de sindicatos estatales para definir las medidas a tomar ante los recortes nacionales y provinciales. Este encuentro se realizará en el Salón Las Palmeras de la ciudad capital, en avenida España altura 535.

De este plenario participarán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), la Asociación Personal Empleados Legislativos (APEL) y el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJuPU). También dirán presente la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) y la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP).

Redacción/MGE