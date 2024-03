Señalan la falta de accesibilidad para personas con discapacidad

Hay diversos derechos que mantienen a las personas con discapacidad luchando por su real inclusión. La situación que atraviesan es trágica. No solo que transitar por la ciudad se vuelve un desafío y hasta una odisea, sino que intentar hacer un trámite en algún organismo público o incluso ingresar a locales comerciales es todo un tema. Así lo viven y así se lo contaron a El Diario de la República.

“Hoy por hoy está difícil el tema de la accesibilidad. Desde el solo hecho que a veces piensan que haciendo una rampa de acceso eso es accesibilidad, pero la discapacidad no es solo motriz, tenemos discapacidad visual, auditiva, cognitiva (que es lo que se trata como autismo, por ejemplo). Para dar una idea, está el tema de la edición del DNI que, al no tener esta forma cognitiva justamente, se debería realizar una anticipación visual”, explicó Belén Baigorria, mamá de dos niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Comentó que este año, a uno de sus hijos le tocaba renovar el DNI. “En el Registro Civil no están preparados para atender a una persona con autismo. Como yo sé del tema, realice unos pictogramas para entregar al organismo para que tengan para realizar la anticipación visual. Cuando fuimos a hacérselo, Ignacio estuvo dos veces y no pudimos completar el trámite porque detonaba por la cantidad de gente, de ruidos, el box era muy reducido, con muchos colores; toda esta situación llevó a que no lo pudiéramos hacer. Presenté una nota para solicitar que se lo hicieran en el domicilio”, recordó.

La mamá forma parte de un grupo que trabaja en toda la provincia fomentando espacios de inclusión y luchando para que las ciudades y las personas sean más sensibles al tema e inclusivas. El equipo se llama Familias TEA San Luis. De la misma organización participa Rosario Medero. Ella dijo: “En el 2020 se trabajó más sobre lo que es accesibilidad cognitiva, pero actualmente es muy poca la accesibilidad con la que cuenta la provincia y, generalmente, viene acompañado de trabajo realizado por madres, padres o familiares de personas con discapacidad”.

En lo que respecta a la accesibilidad de la ciudad para personas con discapacidad motriz, la realidad es muy compleja. Rocío, una profesora de educación especial, destacó: “Desde mi punto de vista estamos muy lejos de tener una ciudad inclusiva. Más bien tenemos, desde lo estructural, una ciudad totalmente exclusiva, ya que la misma está pensada únicamente para personas sin ningún tipo de discapacidad y cuando se pensó, pareciera que solo fue para cumplir o para la foto. Un ejemplo clave son las veredas para no videntes, las cuales están solo en las zonas céntricas, como si en la periferia no existiera discapacidad”.

“En muchas partes está el piso elevado, lo cual puede ser muy peligroso. Hay muchos ejemplos más como las inexistentes chicharras en los semáforos, escritura braille para poder acceder a información en lugares públicos como paradas de colectivos, rampas en las esquinas, en ingresos a comercios, entre otros. A mi parecer es tan grave la situación estructural en la que vivimos que el hecho de quebrarnos una pierna ya nos lleva a tener discapacidad, entendiendo a la misma como la no capacidad de poder circular libremente y de manera autónoma”, agregó.

La trabajadora social del Centro de Día La Esperanza, Evelyn Agüero, precisó: “Siempre fue bastante difícil el tema de la inclusión de la discapacidad en los ámbitos y espacios públicos de la ciudad. Sí hubo un progreso a lo largo de los años, pero todavía faltan un montón de cosas para hacer para que sea realmente más igualitaria. Las veredas de San Luis son muy angostas, lo cual dificulta muchísimo a las familias que tienen personas con discapacidad o a las mismas personas en silla de ruedas. Además, no están en las mejores condiciones, no tienen los mantenimientos necesarios”.

“Con el tema de las rampas falta visibilizarlas más, generarles más mantenimiento porque algunas no están en muy buen estado. Lo mismo con los espacios de estacionamiento, creo que no tenemos como ciudadanos y ciudadanas una verdadera conciencia a la hora de ocupar esos segmentos. Los baños también se suman a esta cuestión. Incluso el hecho de que las rampas no son correctas por la inclinación o porque no son suficientemente anchas”, añadió.

Otra preocupación que expresaron las familias y profesionales es la falta de pago de la obra social del Estado Provincial, Dosep, lo cual significa que muchas personas están perdiendo el acceso a las terapias necesarias para su correcto desarrollo.

Por lo pronto, más allá de las palabras, en hechos no hay nada concreto en la ciudad. La gente está a la deriva de las inacciones de las autoridades. Habrá que ver si, con el tiempo, la empatía resuena en los corazones de los que tienen la responsabilidad y la chance de revertir los contextos y realidades.

Redacción/MGE