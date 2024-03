Situación límite: exigen mejoras en servicios de la Municipalidad

La ciudad es un caos. Vecinas y vecinos ya no saben cómo hacer para que la Intendencia escuche sus reclamos. Cloacas rotas, basura en casi todas las esquinas, mal olor y calles rotas, entre otras cosas, conforman el triste paisaje cotidiano. En estas instancias, el intendente de la ciudad, Gastón Hissa, no brinda respuestas ni soluciones.

Así lo afirmó Sandra Bustos, una vecina de la ciudad y vocera de un grupo autoconvocado. Indicó que, luego de haber tenido una reunión con diferentes organizaciones sociales, el pasado viernes en el barrio CGT, este miércoles acercarán una nota para solicitar una audiencia con Hissa.

“Hicimos esta reunión porque queremos brindar confianza a todas las personas de la ciudad. Quienes asumieron en los puestos políticos se olvidaron de la sociedad. Yo puedo asegurar esto porque he estado y estoy metida en cada rincón de nuestra capital. Todo lo que peticionamos, hoy por hoy, literalmente es todo al revés”, lamentó.

“En estos momentos no podemos tener contacto con nuestro intendente, no tenemos contacto con el Gobernador de esta gestión. Siempre recuerdo los discursos de Claudio Poggi cuando decía: ‘Estoy encantado, quiero gobernar la provincia de San Luis’. ¿Para qué? ¿Para cerrarle las puertas al pueblo?”, agregó.

Aseguró que hay una ausencia total por parte de la Comuna. “Desde el año pasado hasta ahora hemos hecho varias campañas para ayudar a la gente, porque hay mucha necesidad. Una de las iniciativas fue para juntar útiles, para juntar abrigos; ahora estoy ideando otra para el invierno, por el frío. El voto de confianza que les dieron para que haya un cambio fue todo negativo. Yo me siento defraudada”, expresó.

Sandra informó sobre varias quejas que recibe a diario. “La gente me dice: ‘En mi barrio no hay alumbrado público, no pasa el colectivo’. Intenté muchísimas veces hablar con el intendente. Le avisé a la secretaria que el miércoles voy a ir con una nota pidiendo una audiencia para que sepan la problemática que estamos teniendo; hay miles de problemas. Si fueran a los barrios donde trabajo, verían la propia realidad que se vive”, comentó.

“Hacen una campaña de dengue y en todas las esquinas sobra basura; las cloacas están rotas. No se dan una idea de lo que son los barrios populares de la ciudad, en la entrada del Eva Perón, por ejemplo. No me importa que hayan encontrado las unidades fundidas, rotas o como sea. Es evidente que la gestión anterior mantenía, al menos, la limpieza”, agregó.

Una dificultad personal

En medio de todos los reclamos, como si fuera poco, Bustos se encuentra en una situación particular. Su hija —quien está embarazada— sufre de trombofilia y necesita que Dosep le autorice la medicación correspondiente. Fue a las oficinas para indagar qué estaba pasando, pero desde la institución todavía no le brindan respuestas.

La impericia reina por completo en los tiempos que corren.

Redacción/MGE