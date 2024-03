Los alumnos del colegio 17 no tienen colectivos para asistir a clases

La comunidad de la Escuela Técnica Nº 17 V Brigada Aérea comenzó el año lectivo con angustia. La empresa de transporte que lleva a los estudiantes no funciona con normalidad y no tienen en qué ir. Un grupo de padres manifestó su preocupación, ya que las clases arrancaron con normalidad y sus hijos pierden presencialidad.

Según los tutores, en el conflicto intervienen varias cuestiones, como la quita de subsidios, una denuncia anónima de que las chicas y los chicos viajan parados, y la necesidad de firmar un contrato que requiera la aprobación del Gobierno de la Provincia. Lo que no se logra entender es por qué se esperó hasta último momento, teniendo en cuenta que el colegio queda a varios kilómetros de la ciudad y son muy pocos los que van en otro medio.

“También se han hecho reclamos al Municipio; creo que debe haber una carpeta o algún expediente, porque hemos pedido que les aporten movilidad a los chicos, que siempre fue privada, pero no nos han dado respuestas. Nunca pudieron hacer uso del boleto gratuito, ya que la escuela pertenece a Villa Reynolds, aunque casi todos los alumnos y los docentes viven en Villa Mercedes”, mencionó Yanina Vega, la madre de un joven de sexto año.

Hasta hace unos días, el boleto costaba $600, que para ir y volver sumaban $1.200. Al no haberse interrumpido las clases, las familias buscan alternativas para llevarlos, aunque todas son muy costosas y poco viables a largo plazo. “Yo ya los tengo que empezar a turnar a mis hijos para que vayan, porque hay una mamá que se ofreció y nos cobra un poco más caro, obviamente porque es un auto. Son $6.000 pesos por cada uno y no puedo pagar $12.000 por día, entonces tendrá que ir un día uno y un día el otro. No sé cómo voy a hacer”, contó Yasmín Sánchez, otra de las mamás.

Según lo que manifestaron, serían los padres quienes deberían firmar el contrato con la transportista o alguien con personería jurídica, algo que por el momento hará la cooperadora aunque solo hasta abril, ya que cambian la asociación y podría reanudar una vez más el problema dentro de un mes. “Estoy sumamente enojada, no tengo auto ni moto para llevarlos, es una escuela que queda muy lejos y ya no estamos ni siquiera a tiempo de poder cambiarlos a una que quede más cerca. Espero que se pueda solucionar pronto”, agregó Sánchez.

El drama se repite y la situación es casi igual en todos los casos. A "La Base", como se conoce a la escuela popularmente, asisten unos 700 estudiantes. "Más de la mitad no está yendo. Los directivos nos dicen que el transporte no depende del colegio, que no tienen nada que ver, que de eso nos tenemos que ocupar los padres", aseguró Cintia Torres.

