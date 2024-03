Incertidumbre y temor por el cierre de un Centro de Referencia en San Luis

El Estado nacional avanza en un nuevo recorte de la vieja estructura de Desarrollo Social. En esta ocasión y a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) con el justificativo de que funcionan "como cajas de la política", "refugios de ñoquis del Estado” y "aguantadero de militantes". Agregó que el cierre permitirá un “ahorro” de 5.000 millones de pesos anuales para la Administración Nacional.

En San Luis, hay un Centro de Referencia (Balcarce 735) que funcionará hasta el 31 de marzo. Allí son más de 20 trabajadores y trabajadoras quienes se desempeñan para ayudar a las personas que están en situación de calle, carecen de viviendas o necesitan de alguna ayuda económica.

Ayer, los empleados y empleadas realizaron un paro activo donde explicaron a la gente la importancia que tiene el centro dentro de la sociedad y que funciona hace más de veinte años. “Nos enteramos de que cerrará a través de un Twitter (una publicación en la red social X) de la ministra; ningún funcionario se comunicó con nosotros. Nos tildan de ñoquis, vagos, militantes y no es así. Nosotros trabajamos todos los días como todos lo hacen en el país entero”, afirmó Paola López, empleada del CDR.

Por otro lado, indicó que se enteraron por un compañero de Buenos Aires que les iban a quitar el vehículo con el que realizaban los traslados o visitaban algunos hogares con asistentes sociales. “Viajaron con cuatro personas y retiraron la camioneta. Tampoco nos avisaron en ningún momento que iba a pasar eso; nos enteramos por un compañero, nada más. Lo mismo pasó en Mendoza y San Juan con los empleados que trabajan como nosotros”, aseguró.

El Centro de Referencia brinda ayuda social hace más de veinte años en la provincia.

La trabajadora se lamentó no solo por los 24 trabajadores que quedan sin empleo o en una situación de incertidumbre, sino también por las personas que ya no tendrán acceso a políticas públicas. “Acá viene gente que necesita acceso a la contención, al asesoramiento. Muchos de ellos no saben usar un celular, una aplicación. Atendemos adultos con problemas económicos, habitacionales. El año pasado, ante los incendios que hubo en agosto y septiembre, se intervino y se solicitó ayuda económica para esa gente; lo mismo pasó en Carpintería con las inundaciones”, contó Pérez.

En la provincia, los trabajadores del CDR se desempeñan en varias localidades. Desde el 31 de marzo, quienes consiguieron tener una planta permanente deberán ser ubicados en otros lugares, mientras que quienes tienen un contrato quedarán a la deriva.

“Hay trabajadoras sociales y administrativos. Trabajamos hace más de veinte años. Tenemos mucha experiencia, concursos y capacitaciones. El primero de abril quedará mucha gente sin trabajo”, lamentó Pérez.

El gobierno nacional busca dar, a través de una página web o un 0800, la misma asistencia que se llevaba adelante en los centros, porque creen que las personas pueden realizar esos trámites de manera personal en sus hogares o por sus propios medios.

Redacción/MGE