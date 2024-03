Quejas de vecinos del centro por la mugre y la falta de alumbrado

Parece moneda corriente. Continúan las quejas y reclamos de los vecinos de la ciudad capital por los deficientes servicios que brinda la Municipalidad de San Luis; esta vez es por la falta de alumbrado público y el mal olor y los focos infecciosos que generan los contenedores repletos de basura en la zona centro de la ciudad.

Además, se visualizaron unos visitantes inesperados en la plaza Pringles. Se trató de caranchos de entre 50 y 70 centímetros de longitud, de color castaño oscuro. Se presume que llegaron en búsqueda de alimento, ya que se trata de aves carroñeras (también cazadoras), que tienen una dieta amplia que incluye ratas, palomas, sapos y restos de basura.

La capacidad de estas aves de eliminar los cadáveres de animales y de controlar las poblaciones de roedores, perjudiciales para la agricultura, hace que algunos propietarios rurales los protejan e impidan su matanza dentro de los campos. Lo que llama la atención es que se mezclaron en el centro puntano como si hubiesen estado allí toda su vida, casi sin inmutarse por la presencia de los vecinos y vecinas que los miraban con atención. Algunos creen que se trata de un signo de la falta de limpieza de la ciudad, uno de los principales reclamos por parte de quienes habitan la capital puntana.

"Vivo en pleno centro de la ciudad y es una de las pocas veces en las que calles tan transitadas están sin luz casi en su totalidad. La calle Rivadavia está oscurísima. Venimos teniendo algunas cuestiones de inseguridad. Otra de las cosas muy notables es la basura acumulada en los contenedores grandes que están rebalsados de basura y, con estos calores y estos días, despiden mucho olor. Hay una falta de mantenimiento en el alumbrado público y en la recolección de residuos", expresó María Emilia Olivera, una vecina de la ciudad.

La falta de luminarias preocupa mucho a los puntanos durante la noche, sobre todo por los aumentos en los robos y en la inseguridad en general que eso produce. En el incremento de la criminalidad también inciden las condiciones actuales socioeconómicas.

"Siento que en este último tiempo, lo que es la parte del centro donde me manejo, sobre todo desde España hasta Caseros, que es donde trabajo, hay muchos espacios y cuadras sin luz. Se nota mucho sobre todo cuando vuelvo de trabajar a las 21:30, cuando bajo por Colón en intersección con Las Heras y Tomás Jofré. Son cuadras eternas, largas y todas oscuras. No sé cuál es la razón, porque siento que esto se da ahora, antes no me pasaba. Siempre dije que por Colón se podía andar tranquila, porque sentía que había mucha luz y movimiento", expresó María Belén Escudero, vecina de la ciudad en la zona céntrica.

En la misma sintonía, Jorge Segovia contó que cuando vuelve de trabajar, la calle Mitre entre Illia y Las Heras es muy oscura. "No me genera mucho miedo porque nunca ando con nada que me puedan robar, pero sí se nota mucho que hay una falta muy grande en el alumbrado público. En Caseros entre avenida Illia y Las Heras hay una oscuridad tremenda", dijo.

"Siento que, este último tiempo, hay que andar con mucho cuidado por la calle porque el nivel de inseguridad ha crecido muchísimo. Conozco muchas chicas que les da miedo salir a la calle porque está muy preocupante la situación", agregó.

Otros reclamos

Un grupo de vecinos autoconvocados de la capital puntana enviará hoy una nota para solicitar una audiencia con el intendente de la ciudad capital, Gastón Hissa.

Entre otras cuestiones, expresan su disconformidad por el grave descuido de la capital puntana en general y sobre todo en lo que respecta a la recolección de residuos y al mantenimiento de las cloacas en los barrios de la periferia.

Redacción/MGE