Preparan la primera biblioteca de la ciudad especializada en arte

La fundación “Roberto Te-ssi” tendrá la primera biblioteca especializada en arte de Villa Mercedes. La organización que busca mantener vivo el legado del reconocido pintor y escultor pondrá a disposición de la comunidad todos los libros que coleccionó y leyó a lo largo de su vida, como una forma de fomentar la lectura y el conocimiento en un campo de no tan fácil acceso.

"Tenemos un vasto material bibliográfico que era de mi padre y de la familia, que lo vamos a compartir con la sociedad. Además, hemos recibido algunas donaciones para ampliarlo", expresó Luciano Tessi, creador de la ONG e hijo de quien era conocido como "Toto".

Entre sus múltiples facetas como artista, también aparecía una fuerte vocación de docencia, que materializó cuando fue director de la Escuela “Gaspar Di Ge-nnaro”. Como continuidad de esa tarea educadora, Luciano busca incentivar a los jóvenes a que se acerquen al hábito de leer.

"Muchos chicos no tienen esa costumbre de recurrir al libro y queremos motivarlos a eso, porque creemos que en tiempos en los que el contenido llega tan procesado y manipulado, no da lugar a la reflexión", afirmó.

Entre los ejemplares que Tessi atesoró a lo largo de los años y los que sumaron sus materiales, hay variedad de manuales, recopilaciones de cuadros y obras de autores, bibliografía sobre fotografía y sobre las artes plásticas en general, entre muchos otros.

"La metodología sería de consulta, en un lugar donde leer sea una actividad social y se pueda compartir un café o algo más distendido. Y estamos viendo la posibilidad de si se podrían hacer préstamos, pero este tipo de libros tienen la particularidad de que son realmente costosos y sería muy difícil de reponer para un lector en caso de que haya una pérdida o un daño", explicó.

Aunque la fundación tiene una sede sobre la calle Paunero, todavía no está resuelto si esa será la localización de la biblioteca porque hay cuestiones a resolver que aún no permiten que la zona y el barrio sean del todo cómodos para una actividad como la lectura o la concentración.

De todos modos, los referentes ya están en marcha con el proyecto y la etapa de clasificación de todo el material, y planean poder abrir las puertas este mismo año, como una de las propuestas culturales de la ONG que pretende homenajear la vida y obra de "Toto", quien falleció en 2020, a sus 76 años.

"Es una deuda que yo me planteo con él por todo lo que me dio en el acceso a la educación y al transmitirme sus valores. Y también es un compromiso con la sociedad, porque no todo el mundo tuvo la suerte de conocerlo y ese es mi objetivo", expresó el hijo de Roberto.

Redacción/MGE