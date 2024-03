El kilo de merluza promedia los $6 mil y las ventas no arrancan

A pocos días de la Semana Santa, donde los fieles eligen otras opciones para comer que no sean carnes rojas, las ventas del pescado no son lo que se esperaba. Afirman que, en relación con el año pasado, se nota una notable disminución de su consumo y lo atribuyen a que los sueldos ya no alcanzan.

Si bien los precios no han variado mucho respecto a diciembre del año pasado (el último aumento fue de 300 pesos la semana pasada), hoy consumir pescado parece no estar al alcance de todos, sobre todo si se trata de salmón, cuyo valor trepa por encima de los 30 mil pesos el kilo. Los más baratos y elegidos por los puntanos son la merluza (su precio oscila entre los 5.200 pesos y los 6.200), el atún (cuyo valor ronda entre los 5.800 y los 7.000 pesos) y el pejerrey (que está entre los 5.200 y los 7.000 pesos).

Mauro Tapia, propietario de una pescadería por calle Chacabuco entre Belgrano y Ayacucho, explicó: "A comparación del año pasado, las ventas están bajísimas. Se debe a que no hay plata. Para ponerte un ejemplo, el año pasado a esta altura pedí 30 cajones una semana antes, esta semana pedí 10. Así como yo, en otras pescaderías pasa lo mismo. Está muy tranqui. Como este año no está el 'Pescado para todos', sabemos que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene va a haber un boom".

"Tampoco hemos tenido —continuó— la palanca de vender las semanas anteriores para poder stockearnos para esos días. Estamos viendo qué va a pasar. Lo que yo veo, a comparación con otros años, es que los precios aumentaban más porque había demanda, este año no hay demanda, por eso no han sido mucho los aumentos".

En la misma línea, Marcelo Magallanes (miembro del Observatorio de Precios de San Luis), contó que realizaron una encuesta en sus redes sociales para ver qué precios relevar para la Semana Santa y la mayoría se inclinó por la merluza, el atún o medallones de pescado.

"Actualmente tenemos casi 6 mil seguidores y hemos hecho comparativas de precios de distintos rubros. Ahora avanzamos sobre el pescado por Semana Santa, ayer recorrimos 6 pescaderías de la ciudad. En cuanto a los precios, en la merluza encontramos hasta mil pesos de diferencia entre el más caro y el más barato. En el pejerrey, 2 mil pesos. En la milanesa de pescado, lo mismo, entre 1.600 y 1.700 pesos de diferencia. En lo que es el sábalo y el atún fue menor la diferencia", apuntó.

"Tenemos que tener en cuenta que los comerciantes remarcaron que es muy probable que haya un aumento antes de Semana Santa. Probablemente, la semana próxima cambie el precio. Además, destacaron la incertidumbre que hay, no saben bien qué comprar o cuánto. Decían que a esta altura del mes ya tendrían las compras mucho más avanzadas, pero la gente todavía no se decide, por lo que las ventas están bajas para la fecha en la que nos encontramos", agregó Magallanes.

Redacción/MGE