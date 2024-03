Choferes de Transpuntano, Sol Bus, María del Rosario y Panamericana siguen de paro

Servicio en pausa. No cierran las paritarias salariales. Foto: El Diario.

Los choferes de las empresas de transporte que iniciaron un paro por 48 horas este martes seguirán con la medida de fuerza el miércoles, como estaba previsto. Lo informó el secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) San Luis, Lucio Orozco: “Hoy (martes) no tuvimos reuniones ni nuevos llamados de las compañías. Todo sigue igual”, aseguró.

Los trabajadores nucleados en la UTA decidieron frenar los servicios de Transpuntano, Sol Bus, María del Rosario y Panamericana luego de que fracasara la firma de paritarias en Relaciones Laborales el lunes.

Otras empresas como Blanca Paloma, Panaholma y Juana Koslay lograron un acuerdo, y brindan servicio con normalidad.

Orozco había detallado la solicitud de la UTA en las paritarias: “27 por ciento de aumento en enero, 33 en febrero y un bono de 390 mil pesos”.

Aunque no se reunieron con el gremio, Transpuntano convocó a una conferencia de prensa este martes a las 17. Ante los medios, el vicepresidente Daniel Rosales admitió que no pueden hacer frente a las cifras pedidas en la paritaria. Y dijo que hicieron “una oferta intermedia” en Relaciones Laborales, “pero no llegamos a un acuerdo”. Rosales informó que el aumento ofrecido es cercano al 40 por ciento.

Para acceder a la actualización salarial solicitada por la UTA, planteó solo dos opciones: subir el boleto a $1.000 o reestructurar la empresa, es decir, reducir los servicios y el personal, que actualmente es de 365 empleados.

“Si el miércoles no tenemos novedades, veremos con la UTA las medidas a seguir”, adelantó Orozco.