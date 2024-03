La ciudad de San Luis está abandonada a su suerte

Los habitantes de la ciudad de San Luis están atravesando una tormenta perfecta y que nadie envidia. A las crisis potenciadas que generan los ajustes de los gobiernos nacional y provincial se suma la riesgosa parálisis que exhibe la gestión municipal de Gastón Hissa para brindar los servicios básicos.

Basura por todos lados, yuyos que tapan plazas y bulevares, agua que sale de las canillas como chocolatada durante semanas, cráteres en las calles y un sistema cloacal que colapsa a cada momento y en diversos sectores se han transformado en la preocupante y angustiante realidad que hoy padecen los puntanos. La Comuna dice no tener los recursos para cumplir con sus más elementales obligaciones, pero tampoco tiene ideas o da indicios de implementar un plan paliativo.

Los reclamos se multiplican, aunque a esta altura se convierten en plegarias que nadie escucha. La exasperación de los vecinos incluso se incrementó luego del mensaje que dio Hissa en la inauguración del período de sesiones en el Concejo Deliberante, en el que solo se dedicó a responsabilizar a la gestión anterior y no comunicó ningún plan para mejorar el estado de la capital puntana. “La Municipalidad está fundida, lo que se recauda de ninguna manera alcanza a cubrir los gastos operativos y de personal”, dijo.

Malos olores. Un sistema de cloacas ayer derramaba su contenido en una avenida de la zona este de la capital.

“Señor intendente, la ciudad está abandonada, sobre todo en la zona sur, en el barrio 527 Viviendas. Vivimos entre yuyos, víboras, ratas y alacranes. Necesitamos que fumiguen y que pasen las cuadrillas. Así no se puede estar”, señaló Natalia Jacquelina Álvarez en las redes sociales de la Intendencia, mientras que Ana Soledad Gómez afirmó: “Bla, bla, bla. Mostrá las pruebas al pueblo, para creer hay que ver, si no son tan mentirosos o peor que los otros. Y ponete a trabajar, porque la ciudad da asco. Pagamos los impuestos para vivir bien, no llenos de mugre”.

“Comparto. Dedíquese a trabajar. La ciudad es una mugre, el agua, marrón; jamás visto, una desidia total. Los yuyos tapan las plazas de los barrios. Basta de echar culpas. Gestionen, que para eso les pagamos”, afirmó Susy Sosa Durán.

Hissa justifica su inacción y el estado calamitoso de la ciudad diciendo que nunca hubo una transición ordenada que le permitiera obtener “el detalle del funcionamiento del Municipio”. Sin embargo, esta aseveración choca de lleno con las reuniones que mantuvo con Sergio Tamayo antes de asumir y la participación que le dieron para la confección del Presupuesto 2024. Si las deudas y los déficits eran supuestamente tan grandes, ¿por qué Hissa no lo advirtió en el momento? Es una pregunta que nunca encontró su respuesta.

Una triste realidad. Vecinos de todos los puntos de la ciudad ahora deben vivir entre desperdicios de todo tipo.

Esta parálisis municipal puede convertirse, en cualquier momento, en un inconveniente sanitario grave y generalizado, ya que la acumulación de desperdicios es propicia para la proliferación masiva de insectos, roedores y otras alimañas. La Comuna no debería subestimar este problema.

Redacción/MGE