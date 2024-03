Frontera admitió que el boleto ya no será gratuito para todos

Una de las grandes políticas del Municipio empezará a sufrir cambios en poco tiempo. El boleto del colectivo dejará de ser gratuito para algunos sectores que hasta ahora gozan del beneficio.

Eso fue lo que dejó saber el intendente Maximiliano Frontera en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en el que apuntó contra la gestión de Javier Milei por la quita de subsidios al transporte público de pasajeros, que en Villa Mercedes todo indica que dejará de ser gratuito para bomberos, el personal de la salud, los policías y los jubilados, entre otros.

"Por una decisión unilateral del gobierno nacional que eliminó el Fondo Compensador del Interior, a través de un comunicado. Y fue una medida discriminatoria, porque no lo sacó en el AMBA, sino en las provincias. Esto nos llevó a una gran preocupación no solo por mantener el boleto gratuito, sino directamente el transporte público, las fuentes de trabajo y todo lo que significa este servicio indispensable", expresó el mandatario.

Por eso, repasó, se reunió con el gobernador Claudio Poggi para que la Provincia realice aportes que, sumados a los fondos del Municipio, permitan sostener el beneficio para "los estudiantes universitarios, secundarios y primarios, y a los docentes".

El esquema actual, por lo tanto, solo estará vigente hasta finales de marzo, y pronto definirán cómo continuará la prestación a partir de abril en adelante. "Dentro de pocos días vamos a comunicar cómo lo vamos a implementar. En un principio, la idea sería que únicamente el boleto educativo tenga validez de lunes a viernes y para que los chicos vayan y vuelvan de la escuela, que es el principal objetivo que tenemos que garantizar. Tenemos que ver si lo hacemos a través de troqueles o con la misma tarjeta que tiene la empresa", adelantó.

Por lo tanto, ya no contarían con pasajes ilimitados durante toda la semana y sin restricciones de horarios. Y varios sectores sociales deberían volver a abonar (actualmente tiene un costo de $400).

Hasta el momento, el beneficio llegaba a más de 37 mil usuarios, que representaban más del 90% de las personas que viajaban en colectivo por la ciudad. De ese total, entre 13 mil y 15 mil son alumnos de escuelas y universidades.

Fue el propio intendente quien esgrimió las grandes ventajas que generó la política desde que la implementaron en la ciudad. "Cuando asumimos en 2019, la tendencia era que iba a desaparecer el transporte público, porque había solo entre 2.500 y 3.000 cortes de pasajes por día y cada vez eran menos; todos los fines de semana se colapsaba la guardia del hospital por los accidentes que había y la mortalidad en el tránsito era muy alta. Tomamos una acción directa para salvar el servicio, porque los que lo usan son los que menos tienen, y eso cambió totalmente las estadísticas", recordó.

Pocos anuncios

El sabor agridulce que puede haber dejado la información sobre el boleto gratuito también se hizo sentir en muchos pasajes del discurso. Porque a diferencia de años anteriores, esta vez no hubo grandes anuncios ni obras de relevancia que ayuden a mejorar la ciudad.

Entre los pocos trabajos de infraestructura que se esperan está un centro comercial en el barrio La Ribera y la remodelación de la terminal de ómnibus, en especial de los baños, que fue una de las grandes quejas de los usuarios en los últimos tiempos.

Otro de los grandes padecimientos actuales de los villamercedinos es el de la seguridad y, aunque no es competencia específica de la Comuna, Frontera adelantó que comprarán e instalarán un sistema de cámaras que pondrán a disposición del centro de monitoreo del Gobierno de San Luis y de la Policía. "El Municipio no puede estar ajeno a esta situación, por eso hablé de iluminación de led. Habrán visto que estamos trabajando mucho con desmalezado e intimando a propietarios de la parte privada, aunque las lluvias no nos han acompañado porque provocan que las malezas crezcan mucho", sostuvo.

En el plano cultural, el mandatario anunció el regreso de la Feria del Libro, que tendrá una edición ambientada en la obra de Julio Verne y que homenajeará especialmente a dos grandes escritores que tuvo la ciudad: Oscar Sosa Ríos y Jorge Hadandoniou.

El discurso de Frontera fue el quinto que brinda desde que es intendente, aunque el primero de su segundo mandato. Duró aproximadamente una hora y veinte minutos, y contó con la asistencia de muchos funcionarios municipales, provinciales y algunos nacionales.