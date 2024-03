En Merlo pacientes oncológicos abrazarán al "Catalina Rodríguez"

"Un tumor no entiende de trámites burocráticos, de traspasos políticos ni de nuevas o viejas gestiones de gobierno. Solo reacciona, crece y destruye si el paciente no se somete a los tratamientos. Queremos concientizar sobre eso. No buscamos hacer política, solo hacer ver nuestro problema", afirmó Regina Massone, titular de OncoMerlo, la asociación que nuclea a pacientes con cáncer, y que este miércoles organiza un abrazo simbólico al Hospital "Madre Catalina Rodríguez", en la Villa de Merlo.

Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción INGRESAR ¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan: SUSCRIBIRSE