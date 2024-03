Grave: denunciaron un accionar irregular de la Policía en el Concejo

La sensación que tuvieron los concejales del bloque Justicialista este martes fue de desconcierto y sorpresa. A raíz de una denuncia periodística notaron que hubo policías de civil que custodiaron al intendente Gastón Hissa en la apertura de sesiones del pasado viernes. Y atando cabos y haciendo memoria, los ediles se percataron que esas personas ya se habían hecho presentes en el recinto en otras oportunidades, y exhibieron actitudes sospechosas.

A raíz de la situación, los concejales enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, para pedir explicaciones sobre el operativo de seguridad, que de por sí fue muy polémico dada las agresiones que sufrió un trabajador de la prensa en su intento de entrevistar al esquivo intendente.

Juan Martín Divizia, presidente del bloque peronista, recordó a El Diario de la República los irregulares movimientos. El primer hecho ocurrió a principios de enero, cuando Divizia notó que había un policía de civil sentado en la puerta de su oficina. El concejal comunicó esto a través de la red social X. Poco después, el apuntado se retiró. El concejal no se quedó tranquilo y presentó una nota a la presidencia, consultando si habían solicitado presencia policial, las razones en el caso de que fuera así, y el resguardo de las cámaras de seguridad, cuyo monitoreo se hace desde el despacho de presidencia.

Tras una entrevista radial con el medio San Luis 24, Divizia notó que ese mismo policía de civil intervino en el operativo de seguridad para custodiar al Intendente. El Diario incluso registró un video en el que se ve al agente, no identificado como tal, que aparece durante la agresión del cronista televisivo y radial Hernán Pacheco por parte del Sindicato de Obras Sanitarias, que también ofició de custodia de Hissa para evitar que la prensa le hiciera preguntas al jefe comunal.

“Una de las personas que estaba era una de las que había estado en la puerta de mi oficina en enero. Y me doy cuenta también que estas personas estaban justamente controlando el ingreso, eran quienes decían quién podía entrar y quién no al Concejo Deliberante, algo que no está bien”, detalló.

El operativo para que el intendente hiciera su discurso de apertura de sesiones en el Legislativo municipal fue, a todas luces, excesivo como pudo atestiguar El Diario y con información adicional aportada por Divizia. El ingreso al Concejo estuvo vallado, con presencia policial y con gremialistas afines como fuerza de choque.

A los periodistas se los dejó en una sala pequeña o el patio, sin acceso al recinto y se dejó ingresar a solo dos asesores por concejal. Hissa llegó al Concejo en su vehículo a contramano y sin la compañía de su familia. A eso se le sumó que un escuadrón antibombas revisó las oficinas de Divizia y a su compañero de bloque Andrés Russo, y en la requisa desordenaron papeles.

“Estamos muy impresionados, viendo qué camino tomar. Por lo pronto acabamos de presentar una nota a la presidenta para que resguarde las cámaras, para que se vea quién ingresó a la oficina, quiénes son los que estaban trabajando afuera, quiénes son los que estaban adentro”, agregó Divizia.

“Me parece que más allá de lo que quieren saber, quieren amedrentarnos. Además, el Concejo está funcionando mal y lo asesoraron mal al intendente de que no viniera su familia. Pensaban que iba a haber un grupo, una horda de trabajadores a hacer algún escrache. Pero es algo que nunca pasó, no estaba en los planes de nadie”, reflexionó.

Desde el principio de su gestión, Hissa, sus funcionarios y concejales afines optaron por la vía del silencio y la falta de diálogo, remarcó Divizia. Ahora, se le suma el hermetismo y el uso irregular de fuerzas de seguridad. “Nuestra intención es fortalecer el diálogo y la convivencia democrática. Que el intendente piense que el Concejo Deliberante es un lugar hostil en vez de un lugar de convivencia democrática nos afecta”, apuntó

“¿Qué hubiera pasado si en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá hubieran mandado personal de inteligencia a seguirlo a Claudio Poggi, a Gastón Hissa, a Guillermo Araujo que hoy es ministro de Educación? Hubiera sido un hecho de notoria gravedad, hubiéramos sido muy repudiados. Hoy se ha normalizado este tipo de acciones muy graves”, concluyó el concejal.