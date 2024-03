Merlo: comerciantes de la plaza cerraron un verano para el olvido

Las obras de remodelación en la plaza Sobremonte de la Villa de Merlo causaron que los negocios que la rodean tuvieran una mala temporada. Los comerciantes lo atribuyeron a las refacciones en el paseo público y al panorama económico que atraviesa el país. Los más afectados fueron los del rubro gastronómico.

Los trabajos comenzaron a mediados de noviembre del año pasado y obligaron a cerrarla. Las intervenciones se dispusieron con fondos de la gestión del expresidente Alberto Fernández y se proyectaron con un plazo de ejecución de seis meses.

Si bien los comerciantes no están en desacuerdo con las acciones de puesta en valor para el crecimiento y embellecimiento de la villa turística, fue una torpeza del intendente, Juan Álvarez Pinto, iniciar las obras semanas antes del comienzo de la temporada, medida que perjudicó a los negocios de la zona. Actualmente, las acciones avanzan a paso de tortuga, especialmente con la paralización fomentada por el gobierno de Javier Milei.

Una de las propietarias de una casa de té y cafetería, Mariela Agoni, dijo que no fue un buen verano debido al panorama económico del país, donde la ocupación hotelera no superó casi nunca el 50 por ciento. “Las obras en la plaza tampoco ayudaron. Los turistas no podían creer cuando venían a consumir y me decían: ‘¿Cómo puede ser que eso esté así, cerrado en esta época?’. Les decíamos que no fue decisión nuestra. Esto también fue sumando para que sea una mala temporada”, lamentó.

Desde noviembre, la plaza está clausurada con unos palos con alambres y una media sobra de color verde. “Me pongo en el lugar del turista, si vengo en auto y me encuentro con esto, sigo de largo. Me voy a la Avenida del Sol, a otro lado, porque la zona con las obras no tiene nada de encanto”, subrayó.

Según la comerciante, durante la temporada los trabajos estuvieron prácticamente frenados, no había más de dos o tres obreros. “En diciembre fue cuando hubo más obreros y máquinas levantando las baldosas. Pero después, durante los meses que siguieron, casi no hubo movimiento”, detalló.

Agoni comentó que días pasados, un funcionario municipal estuvo en su comercio y le consultó por el tema de las intervenciones en la plaza. “Me dijo que las tareas están frenadas porque están esperando si Nación les envía algo de dinero. Y si no mandan los fondos, el gobierno municipal iba a hacerse cargo con fondos propios para terminar lo antes posible. Pero todos sabíamos que si ganaba (Javier) Milei, la obra pública iba a estar frenada”, describió.

Los comerciantes resaltaron que están aguantando la situación porque saben que es necesario; no están en contra del crecimiento y embellecimiento. “Nosotros bancamos esto, pero buscamos algo en contraposición, como que no nos cobren el impuesto municipal y la tasa de comercio por estos seis meses de obra. La respuesta que tuvimos del Municipio fue que no nos cobraban por seis meses, pero después, cuando terminaran los trabajos, íbamos a tener que pagar todo junto”, manifestó.

El propietario de un restaurante, Guillermo, apuntó que fue una temporada mala por el panorama económico que atraviesa el país y que las medidas efectuadas en la plaza también perjudicaron a los referentes del sector. “Nosotros trabajamos un 70% menos cada noche y un 80% menos los mediodías. Si bien nuestro fuerte es la noche, el mediodía estaba muy bien acompañado porque la gente venía a la plaza a tomar unos mates o a dar una vuelta, y después se quedaba a almorzar. Lo mismo ocurría al anochecer, cuando venían a merendar y luego se quedaban a cenar porque veían que se armaba un show o un espectáculo en la plaza. Nos perjudicó mucho que estuviera cerrada”, protestó.

El año pasado, trabajaba con seis mozos y este año hace lo propio con cuatro, lo mismo para la parte de la cocina, donde había más personal. “Lamentablemente, hubo una baja de empleados, que son familias que se quedaron sin ingresos durante la temporada”, puntualizó.

Según el comerciante, el Municipio adelantó que los trabajos en el espacio público estarán finalizados en junio próximo. “El avance de obra actualmente es mínimo, durante estos meses no había más de dos o tres obreros”, mencionó en consonancia con sus colegas.

“En la temporada de la pandemia trabajamos más que ahora”, recordó.

