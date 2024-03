Centros de diálisis no atenderán a nuevos pacientes de Dosep

Debido a pagos desactualizados del gobierno provincial, se avecina una medida que afectará directamente en la salud y bienestar de muchos pacientes puntanos. Los centros de diálisis de San Luis decidieron no recibir en sus consultorios desde el próximo lunes a nuevos pacientes de Dosep o que pertenezcan al segmento Incluir Salud, que depende de subsidios del gobierno nacional.

La determinación fue comunicada por los responsables de estas empresas, que reciben a numerosos pacientes locales de diversas mutuales. El gravísimo parate radica en la diferencia económica que existe entre los costos actuales de ese tipo de tratamientos y lo que pretende abonar la Provincia mediante Dosep e Incluir Salud.

Hoy en San Luis una sesión de diálisis tiene un costo que se determina de forma regional, pero dijeron que la mutual que nuclea a los empleados públicos sanluiseños pretende abonar solo un tercio de ese valor. Esa abismal diferencia generó la molestia de los profesionales y empresarios que manejan este tipo de clínicas y brindan este servicio vital a los enfermos renales.

Pero también, los médicos registran un atraso muy notorio en cuanto a los pagos por parte de la mutual estatal e Incluir Salud, que administran desde Terrazas del Portezuelo. Nación envía los fondos y el Gobierno de San Luis hace los pagos pertinentes a las clínicas que atienden a pacientes puntanos adheridos a esa cobertura federal.

4 empresas señalaron que en la ciudad de San Luis hay cuatro centros de diálisis, entre los que se encuentra una empresa multinacional. También hay centros en Villa Mercedes y en Concarán.

"Lo último que cobramos fue en octubre del año pasado. Y ya estamos en marzo. Uno entiende todos los motivos de los atrasos. La inflación, el cambio de gestión, las demoras para atender estos temas. Es entendible, pero no hubo más respuestas. Antes tuvimos contratiempos, pero siempre fueron de corta duración. Nos pusimos de acuerdo rápido. Pero en esta oportunidad es distinto", afirmó uno de los médicos especialistas en nefrología, Julio Bittar, en diálogo con El Diario de la República.

"Acá el problema es la inflación, que lo complica todo. La situación radica en que uno cubre los costos del tratamiento y tiene mínimas utilidades. Eso puede variar y uno achica lo que gana. Eso se puede manejar. Pero actualmente no podemos ni siquiera cubrir los costos mínimos para poner en marcha un tratamiento. Hoy no cubrimos ni los costos. Los médicos están poniendo de su bolsillo para cubrir la brecha entre lo que pagan las mutuales y lo que sale un tratamiento. Esa espalda es muy corta y estamos hablando de un proceso que, por paciente, sale un millón y medio al mes. Pero, por ejemplo, Dosep paga 400 mil pesos. Hay una brecha muy grande", agregó.

"Somos médicos primero"

Cabe aclarar que los especialistas de toda la provincia —aunque aún no están agrupados en una asociación— decidieron por consenso no recibir nuevos pacientes. Aquellos que ya vienen con diálisis programadas continuarán con sus procesos médicos.

"A todos esos costos no le sumamos lo que cuesta la medicación de la persona. Queremos subrayar que, por el momento, a los pacientes que ya vienen a atenderse les seguiremos dando cobertura. Primero somos médicos. Y vamos a recibir a los pacientes que ya se están dializando. No vamos a tirar a ninguno a la calle. Son tratamientos vitales, no dejaremos de lado a nadie. Son procedimientos imprescindibles y por ese motivo seguiremos recibiendo a esa gente, porque somos sus doctores. Primero está la vida de nuestros pacientes, pero es una situación insostenible. Por cómo están dadas las cosas hoy, brindar más cobertura de diálisis es una situación totalmente inviable", explicó Bittar.

Redacción/MGE