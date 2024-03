La Comuna recibió millonarios fondos, pero precariza salarios

Momentos iracundos se viven en la ciudad desde que Gastón Hissa tomó funciones en el Municipio. Y es que de las medidas más resonantes y reiteradas de su gestión, el ajuste y los recortes son moneda corriente. Ahora ATE repudió a la Comuna luego de que se publicara un millonario fondo que recibieron las arcas locales en concepto de anticipo de la Coparticipación.

“Plata hay, pero no quieren pagar aumento. La Municipalidad recibió $1.200 millones del gobierno provincial, esto es aparte, no es coparticipación mensual. Equivale a una masa salarial completa para todos los empleados. Plata hay, pero han elegido hambrear a los municipales, que no tengan aumento; han decidido pagar el premio anual en minicuotas, echar gente, etcétera”, cuestiona duramente un comunicado de la entidad gremial.

Las autoridades sindicales lamentan la situación y subrayan que la Intendencia podría, aunque sea, usar la mitad del dinero o una parte para abonar el premio anual completo, o efectivizar por lo menos una porción de aumento. Sin embargo, todas las buenas intenciones están fuera de la realidad. Nada de esto pasó. “Basta de ajustar al personal, aumento ya”, exigen.

De acuerdo a lo que remarcó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, lejos de favorecer a los que más necesitan, la Intendencia lleva a la gente a la pobreza con más despidos y en el caso de los que siguen en sus funciones, los mueven a la indigencia con haberes licuados. Destacó que la recomposición salarial se necesita de manera urgente.

“El Boletín Oficial publicó que el gobierno provincial envió $1.200 millones a la Municipalidad. En base a esto, hacemos la publicación. Ahí, en el propio Boletín, está el decreto, el número donde se especifica la información; se hace pública la ayuda de la Provincia al Municipio. Ello da por tierra la argumentación del intendente de que no tiene dinero para dar aumento o la excusa de pagar el premio anual en cuatro cuotas como lo está pagando, siendo que tiene fondos, existen, recibe asistencia y no accede a la exigencia”, dijo.

“Vamos a tener un 70% de inflación acumulada y los salarios están planchados. Estamos dando visibilidad, no es un invento de nuestro sindicato, cualquiera puede buscar las pruebas. La Municipalidad tiene recursos para este tema del aumento de sueldos, lo tendría que dar”, agregó.

Una luz de esperanza

En un escenario desolador, donde los que más se sacrifican son los más perjudicados, todo parece inviable. Haberes por el suelo, contextos de presiones, persecuciones ideológicas, conquistan las esferas de todas las áreas municipales. Así, los despidos dejan suspiros fríos y familias con hambre.

Pero aún en la oscuridad, las estrellas brillan. Quizá, esas luces pequeñas de esperanza rebrotan desde la Justicia, donde varias de las desafecciones que se judicializaron, están tomando rumbos positivos gracias a las sentencias de los juzgados.

“Algunas cautelares e intervenciones están reinstalando a los trabajadores a cuentagotas. Por lo menos la Justicia obliga a dar marcha atrás a los despidos, va dejando jurisprudencia, quizá lo judicializado empiece a salir y se pueda tomar como herramienta”, reflexionó Gatica.

De esta manera, aunque desde la Comuna la comunicación con el gremio está quebrada y la indiferencia de las autoridades del Ejecutivo es el nexo común frente a la situación del personal despedido, el ámbito judicial es la última carta que juegan con ilusión decenas de damnificados.

Casi sin herramientas

La voz de los que no tienen voz prácticamente no encuentra recovecos para manifestarse con clamor. ATE ha agotado instancias de diálogo, ha promovido movilizaciones importantes, ha peleado por mejoras a capa y espada, mantiene asambleas y alertas permanentes, pero nada llama la atención de los que deberían por lo menos escuchar.

Casi agotadas las herramientas de reclamo, la lucha no cesa y se instala en la herida abierta de la clase trabajadora municipal puntana. Todos siguen de cerca las novedades de la puja por los municipales.

Redacción/MGE