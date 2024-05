Unirse y reinvertarse son las estrategias ante las crisis

Estatales, independientes o emprendedores, los trabajadores viven meses de angustia que son apaciguados por momentos de satisfacción personal. Diferentes sectores de la sociedad tienen mayores complicaciones pero buscan sobrellevar las crisis a las que de alguna manera ya están acostumbrados. Por eso, El Diario recogió historias que marcan este 1° de mayo con colores especiales.

Sandra Ramos

La Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins” le permitió a algunas personas tener su primer trabajo registrado. Sandra Ramos ingresó a trabajar en la delegación local de Vialidad Nacional, lo que significó un gran cambio en su vida. Sin embargo, ahora teme perder su fuente laboral.

“Mi ingreso a Vialidad Nacional a través del Cupo me cambió muchas cosas, me brindó estabilidad económica y todos los beneficios que corresponden a un empleado o empleada. Sigo capacitándome ya que, como siempre digo, no tuve las mismas oportunidades para poder estudiar”, contó.

Ramos indicó que en su trabajo ya despidieron a cinco compañeros y siente que está en peligro su fuente de trabajo.

“Tenemos que estar más unidos para lograr mejores resultados. Nadie construye nada solo ni sola, estamos juntos y juntas creciendo profesionalmente y personalmente”, expresó.

Carlos Braile

Algunos trabajadores deciden alegrar la vida de otras personas y por eso eligen dedicarse a las artes. Carlos Braile es un músico con una fuerte impronta regional y explicó cuál es la situación de los trabajadores de la cultura.

“Los artistas y las artistas independientes estamos todo el tiempo y casi toda nuestra vida en la situación de incertidumbre en la que por ahí está el país. Entonces con más razón hay que crear y hacer obra, porque la gente está más necesitada de referenciarse con algo, ya no busca exclusivamente el entretenimiento en el arte y la música, sino que busca identificarse con un sentimiento, con una reacción ante determinada situación, un refugio”, expresó.

Según Braile es muy importante seguir trabajando en creaciones artísticas y compartir con colegas.

“Es un buen momento para entrelazarse y construir un oficio más amigable, porque siempre somos nosotros mismos quienes acarreamos todo y juntarse a veces hace que el arte llegue más”, indicó.

Entre la poesía, la música para las infancias y los ritmos latinoamericanos, Braile trabaja para el deleite de los oídos.

“La adversidad, en mi caso, produjo efervescencia, me estimuló para desarrollarme en diferentes formatos y ensambles para aprovechar la situación y poder explorarme por diferentes combinaciones. Es muy necesario que salgamos a dar lo que tenemos y a decir lo que sentimos para que se nos revalorice también”, expresó.

Julieta Adre y Fernando Guerra

Reencontrarse y reinventarse es una estrategia que los trabajadores utilizan para sobrevivir a las continuas crisis argentinas. La creatividad es la mejor amiga de Julieta Adre y Fernando Guerra que crearon La Gringa en 2019, un emprendimiento gastronómico en el centro de la ciudad de San Luis. Sobrevivieron a la pandemia, proceso en el cual adquirieron experiencia para surfear los malos tiempos.

“Empezamos con comida salada, pero en 2020 cuando tuvimos que pasar la pandemia, gracias a Dios tuvimos la capacidad de reinventarnos y crecer, e incluimos la pastelería que ahora es muy fuerte en nuestro trabajo”, contó Adre.

Emprender y sostener un negocio no es fácil en este país, pero Adre y Guerra lo logran día a día con mucho sacrificio.

“Creo que lo más difícil de trabajar en tu propio emprendimiento, es darse cuenta de que para crecer tenés que delegar. Uno cuando emprende lo hace con un compañero pero haces todas las tareas, es decir, sos contadora, hacés el producto, respondés el mensaje, sos la cara visible y atendés al cliente”, detalló.

La pastelera expresó que el momento más lindo de trabajar emprendiendo es “cuando te das cuenta de que dejó de ser un proyecto, un sueño o algo chiquitito para convertirse en algo enorme”.

“Trabajamos entre 12 y 14 horas diarias, a veces son las 10 de la noche y seguimos pensando qué hacer y cómo hacerlo. Haber logrado lo que logramos en este país es enorme. Lo más importante es seguir teniendo proyectos”, indicó.

Ante la frustración que viven muchos emprendedores por la crisis, Adre envió un mensaje de aliento a sus colegas.

“Se puede vivir de lo que amás hacer siendo emprendedor. Se necesita una alta capacidad de tolerancia a la frustración, hoy hay que moverse, hay que reinventarse y cambiar. En momentos de crisis hay que moverse”, dijo.