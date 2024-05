La comunidad de albinos en San Luis pide por sus derechos

Albinismo de San Luis es una organización conformada por familias de personas albinas que se formó recientemente en San Luis y que busca visibilizar las dificultades que tienen para un ejercicio pleno de sus derechos. Los altos costos de los protectores solares y los lentes que usan son algunos de los problemas que enfrentan, según explicaron en una entrevista exclusiva en FM Lafinur.

Yamila Santi aclaró, en primer lugar, que el albinismo es una discapacidad, no una enfermedad. “Hay poco conocimiento en la sociedad, muchos nos tratan como si fuéramos enfermos y no es así. Es falta de melanina, un pigmento, y por esto tenemos problemas en la visión, ya que nos falta en la retina. Esto pasa a ser una discapacidad y no va a haber una cura el día de mañana”, explicó. Las personas albinas, además, tienen una gran sensibilidad en la piel, por lo que tienen que tener recaudos constantes con ropa y protectores.

Maribel Leyes aportó que se debe a una condición genética, que deben tener tanto la madre como el padre y que aun así puede darse en una de cuatro posibilidades. “Hay muchas cosas que se necesitan, como por ejemplo, estudios genéticos. Uno hasta que no nace el niño, no sabe que es albino. Es un mundo nuevo al que nos enfrentamos solos. Tenemos el apoyo de otras familias, pero tenemos desinformación hasta de la parte de salud”, describió.

Yamila aportó que ni el gobierno provincial ni el municipal les brindan algún tipo de ayuda. Una de las principales dificultades que encuentran es por los altos costos de los protectores solares, que requieren todo el año, al igual que jabones especiales y ropa de algodón, ya que los albinos son más propensos a lesiones en la piel y la dermatitis.

La madre detalló que el protector más económico está a 12 mil pesos y que requieren al menos dos por semana. A esto se le suman cremas hidratantes y jabones especiales. “Sea la obra social que sea, si es prepaga nos pasa lo mismo, no nos cubren, porque lo consideran cosmetología, siempre ponen peros”, aclaró. A su vez, tienen dificultades por la falta de señalización apropiada en cordones y veredas. Otro costo son remeras especiales para protegerse de los rayos UV, que tampoco son económicas.

Fernanda García, otra de las madres que participó de la entrevista, apuntó a las dificultades en el ámbito educativo. “En el interior, tenemos casos que no están transitando una buena escolaridad no por el entorno social de sus pares, sino por el colegio, que no acompaña como corresponde, ya sea para proteger los vidrios, para que no entre luz que afecte a los chicos”, describió la madre. Fernanda aclaró que este no es el caso de su hijo Vito. “Por el momento, no necesita acompañamiento, pero hay niños que sí lo necesitan”, agregó.

Otro problema son los anteojos. A otro de sus hijos, ya adolescente, un compañero le rompió los lentes. Pero estos llevan filtros especiales y se fabrican con láser, por lo que pasó varios días sin poder tener autonomía para ir a la escuela y realizar otras actividades.

Maribel recordó que hace unos años presentaron un proyecto para crear un programa integral a nivel provincial. Obtuvo media sanción en Diputados, pero no tuvo la misma suerte en el Senado. Era un programa que abarcaba adaptaciones que se requerían en lo educativo, social y salud. Esto incluía terapias con oftalmólogos y dermatólogos capacitados en albinismo. También, cortinas especiales en las aulas y herramientas como videolupas y monóculos.

Cómo contactarlos

El grupo contabilizó al menos 25 personas con albinismo en la ciudad, pero pretenden realizar un nuevo censo. Aún no cuentan con redes sociales, pero sí tienen el correo albinismosanluis@gmail.com, donde los interesados pueden contactarse. “La idea es tener contención, el poder apoyarnos, no solo en lo económico, sino también dar contención que les hace falta a los chicos, quienes se encuentran solos y no conocen a otros chicos albinos”, concluyó Maribel.