Asaltaron a una mujer y ahora no tiene para darle de comer a su familia

Una vecina del barrio Eva Perón 3 de Villa Mercedes fue blanco de la inseguridad, la asaltaron y ahora pide ayuda, ya que se quedó sin dinero para llegar a fin de mes. Un hombre la sorprendió con un arma blanca cuando volvía de su trabajo y le sustrajo los 93 mil pesos que tenía para darle de comer a su familia.

Elena Ibars tiene 37 años, vive con tres de sus hijos, entre ellos una beba de dos años, en la calle Felipe Vinuesa, al extremo norte de Villa Mercedes. “Esto fue el martes por la noche, me bajé del colectivo y cuando venía caminando para mi casa, a la altura de la Doctor Domínguez, se me apareció un hombre, me puso un cuchillo en la espalda y me dijo: ‘¡Entrégame todo lo que tenés!”. Yo le dije que no me hiciera nada y le di la mochila azul, que adentro tenía la plata y los documentos”, contó.

La mujer intentó verle la cara, pero el individuo iba totalmente encapuchado y se escapó corriendo. Por los nervios y el shock no pudo dar aviso a la Policía en el momento, al día siguiente radicó la denuncia en la Comisaría 40ª del barrio.

Ibars dijo que el dinero que le sustrajeron era en gran parte de la asignación que justo había cobrado por su pequeña hija.

"Ahora me quedé sin nada de plata para poder comer y para comprarle las cosas a la bebé. La chica que me daba fiado no me quiere dar porque no le pagué. No tengo nada de mercadería, es angustiante y quería ver si tal vez la gente me podría ayudar", mencionó la víctima.

La familia se encuentra en una situación muy complicada y con muchas necesidades, comparten camas y una de las piezas se llueve. La vecina trabaja haciendo tareas de limpieza en hogares, changas y no tiene otra entrada de dinero hasta mediados del mes que viene. Pide que si alguien la pudiera ayudar en el dramático momento que atraviesa la contacte al 2657653044. Su alias de Mercado Pago es ibars.253.elena.

Con mucha impotencia, la ciudadana comentó que ella es una trabajadora que atraviesa un momento económico muy difícil, incluso tiene un carro con el que junta cartones y otros materiales reciclables para vender y poder subsistir.

"El papá de mi nena también está sin trabajo y tampoco tiene para ayudarme. En el barrio hay inseguridad, está todo apagado, sin luces; tipo ocho de la noche ya está todo muy oscuro", expresó Ibars y añadió: "A otra gente ya le han robado también, incluso a los que vienen a traer pedidos a los negocios, se les aparecen de atrás. Le roban a la gente, que no tiene, para comprar droga, hay muchísima adicción acá, están 'dados vuelta' y muy agresivos, los mirás y ya te insultan y se te vienen para atacar".