Denuncian la rotura de una cloaca que contaminó un canal de riego

Habitantes de la zona rural y productiva que está ubicada detrás del barrio La Ribera denuncian la rotura de una boca de cloaca que contaminó un canal de riego que es utilizado por productores para las plantaciones que tienen en sus campos. Ya realizaron el reclamo correspondiente a la Municipalidad, y si bien los asistieron, no les resolvieron el problema.

Juan Bautista Cruz, uno de los vecinos, le contó a El Diario de la República que cuando llueve explota la cloaca, y en esta oportunidad provocó la inundación de la calle que pasa por la puerta de su casa. Aseguró que no es la primera vez que sucede esta situación, sino que es algo habitual.

"Como los caños son chicos no aguantan tantas viviendas conectadas, y desde que está el barrio Unión todo empeoró porque no da abasto", reveló el hombre, y agregó: "Tuve que llamar a Obras Sanitarias el viernes a las 8 de la mañana por el colapso. Vinieron, pero como dejaron todo así nomás, después a mí se me inundó toda la vivienda".

La calle de tierra quedó intransitable en algunas partes por causa del agua que está estancada. Además de emanar un olor muy fuerte, es un posible foco de infecciones.

Cecilia Pereyra, otra vecina de la zona, dijo que algunos de los que viven ahí producen, por ejemplo, verduras para consumo personal y otros lo hacen para vender; todos utilizan el canal de riego que en la actualidad quedó contaminado con el sumidero.

"El viernes, cuando estaba la boca de cloaca obstruida, vino un equipo de Obras Sanitarias para arreglarla, pero para que no se inunde toda la calle decidieron abrir una zanja con el objetivo de que toda esa agua se fuera hacia el canal de riego, y por culpa de eso a mi vecino se le metió agua dentro de su casa. La verdad, un desastre", indicó Pereyra.

Otra de las problemáticas que tienen es que, al no estar asfaltada la calle y ser muy transitada por vehículos pesados como camiones, rompen la arteria dejando pozos que han provocado que varios autos queden encajados.

Al igual que Pereyra, Cruz también coincidió en que hace falta que el camino esté asfaltado. "Hicimos una comisión vecinal para reclamar esa situación, porque cuando llueve no podemos salir de nuestras casas, porque se genera mucha cantidad de barro", sostuvo Cruz.

Otro inconveniente que relató Pereyra es sobre el desagüe pluvial de La Ribera, que se dirige directamente al canal de riego. "Eso explota y va a parar en frente de mi casa y no puedo pasar. Alguien de mi familia me tiene que buscar para poder salir de mi vivienda", aseguró.

Los dos consultados comentaron que piden soluciones porque pertenecen a la ciudad y merecen contar con las mismas condiciones que el resto de los mercedinos.