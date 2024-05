La Villa de la Quebrada, un fuerte imán comercial que siempre atrae

Comerciantes y nómades, vendedores y viajeros. Cada año, la festividad religiosa de la Villa de la Quebrada llama a más comercios que se suman a pesar de la crisis económica. Los puesteros afirman que, comparado con el año pasado, este trajo más movimiento. También confirmaron que, desde el jueves de la semana pasada, ya se podía ver actividad, cosa que años anteriores empezaba con dos días de anticipación.

La Villa es un imán a nivel nacional y los motivos por los cuales los emprendedores llegan son varios, aunque la energía es uno en común. "Es la primera vez que venimos, pero hace siete años que participamos de eventos itinerantes y, también, en algunas fiestas patronales y religiosas como esta. A la Villa nos trajo algo que no se puede explicar, como señales, pero hay algo que nos hizo llegar más allá de la parte comercial. Venimos de Buenos Aires", comentó Eduardo Sada, de Estación Gourmet.

Siempre recorren el camino junto a su carrito de comidas. "Este mes de mayo es un mes religioso, porque justo después de aquí nos vamos a la peregrinación de Mailín en Santiago del Estero. Venimos recorriendo el país. Todo esto surge por la inquietud de hacer lo que a uno le gusta, que es la cocina y conocer lugares, gente, culturas", explicó.

En relación a la gente del lugar, dijo: "La calidez del puntano es oro, te llega, venimos más que todo por eso, por la calidez de la gente".

Para los mendocinos de Sherlock es también el primer año que se animan a vender en la Villa de la Quebrada, esperando llevarse lo mejor del lugar y su gente. "Llegamos el lunes por la tarde noche. Es el primer año. Ayer ya empezó a moverse, había gente, pero hoy hay mucha más. Nos está yendo bien por suerte. Vendemos cerveza artesanal que la hacemos nosotros mismos. Es una fábrica que lleva siete años", contó Iván Vecchi.

"La Villa de la Quebrada es una fiesta muy popular, conocida a nivel país, por eso dijimos vamos a probar suerte. Es muy lindo estar acá, toda la gente es muy buena onda. Muchos te dicen: 'Es medio conflictivo ir' y nada que ver, quédense tranquilos que es fantástico", agregó.

Los tres amigos se desplazan en un trailer que es casilla y puesto comercial al mismo tiempo. Lo prepararon para poder viajar sin necesidad de estar buscando hospedajes. "En la noche, cuando cerramos, acomodamos todo y tenemos las camas adentro. Todo acá mismo. En Mendoza solemos hacer festivales de tres o cuatro días y tener que salir a buscar alquiler es conflictivo y un gasto grande, por lo que decidimos armarlo con hospedaje dentro", indicó el cervecero.

Para Mabel Rodríguez, venir a la festividad del Cristo de la Quebrada también es una experiencia. Como el resto, este fue su primer año, pero aseguró que volverá. "Vendo semillas caramelizadas y saladas, frutos secos. Me dijeron que este lugar y esta peregrinación son hermosos; me contaron sobre la energía que había de la gente que pasa y viene a agradecer. Es una energía de agradecimiento. Me pareció lindo venir de Buenos Aires para verlo con mis propios ojos", expresó.

Las expectativas de los vendedores son buenas. "Me llamó la atención el calor que hace durante el día, pero me está tratando bien. La gente está pasando, algunos compran, otros esperan volver. Somos tantos los vendedores con tantas opciones acá. Espero que los últimos días —por el fin de semana— sean con más movimiento, que se traduzca en ventas también. Estamos en un momento especial del país, pero de a poquito vamos a poder salir. Mi idea es irme el domingo, a menos que se venda todo antes", mencionó muy contenta por el trato de la gente que se animó a visitar Villa de la Quebrada el 1º de mayo.

Pese a la crisis, en los locales dicen que las ventas son buenas

Ni la crisis económica, ni el ajuste presupuestario, ni el frío fueron impedimentos para que comerciantes y peregrinos lleguen a Villa de la Quebrada este año. Los vendedores coinciden en que creció la convocatoria y que la fiesta se estiró más días, ya que varios se adelantaron a la llegada.

"Se está moviendo bastante desde el jueves pasado. Mucha gente, más de lo que suelen venir, igualmente esperamos que sea más. A pesar de la situación económica, creo que van a venir más que el año pasado. Las ventas están siendo muy buenas, desde que abrimos las puertas de la panadería hasta que cerramos se vende muchísimo. Nos hemos quedado sin mercadería y hay que elaborar más", señaló Celeste Flores, vendedora en una de las panaderías ubicadas frente a la plaza principal de la localidad.

Tomás González, un kiosquero de la Villa, comentó: "Está muy movido, sobre todo estos días. En relación al año pasado se ve movimiento, un poco más de gente. El sábado y el domingo pasados fueron de mucho movimiento, también, cuando empezaron a llegar los puesteros. Esperamos que se venda mucho más. Acá, sobre todo, vienen a buscar las aguas saborizadas por el calor que hay. Estamos muy contentos".

En cuanto a los precios, en los distintos rubros se observa que son accesibles y que la gente consume. En los comedores que rodean la plaza principal no hay mozo que aguante la presión y las calles, repletas de puestos, también están colmadas de visitantes en busca de algún recuerdo.