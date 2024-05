Advierten por el altísimo costo que tendrá regresar al Consejo Federal de Inversiones

La caja que maneja el gobernador Claudio Poggi cambia de acuerdo a sus intereses. Si se trata de salarios para los trabajadores no hay dinero, pero si se trata de regresar a la Provincia a un organismo que no produjo beneficios directos previamente y por el que se deben desembolsar miles de millones de pesos de la coparticipación, entonces la plata existe. Aseguran que ese es el panorama si San Luis vuelve a integrar el Consejo Federal de Inversiones (CFI), del que salió en 2006. El miércoles pasado la iniciativa para reintegrarlo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y avanzó al Senado.

La diputada Silvia Sosa Araujo, en representación del bloque Frente Unidad Justicialista, fue la encargada de dar la justificación técnica y política de por qué en tiempos económicos difíciles para todos los puntanos, volver al CFI es una decisión errada y que costará a la provincia unos 8 mil millones de pesos.

En primer lugar la diputada no quiso dejar de mencionar que el oficialismo obtuvo la media sanción con el favor de algunos legisladores que habían sido elegidos por el peronismo, pero con el triunfo del actual gobernador el año pasado migraron al poggismo.

La votación fue de 26 votos a favor y 17 en contra. “Gracias al voto de todos ellos es que salió la media sanción de este proyecto de ley que perjudica a los puntanos”, remarcó.

Sosa Araujo se mostró indignada por la frágil justificación que dio del proyecto la presidenta del bloque Cambia San Luis, Eugenia Gallardo. La legisladora poggista solamente leyó el proyecto y no dio ningún detalle de los fondos que la Provincia deberá pagar, ni de las condiciones en las que se aceptará reintegrar el organismo.

La iniciativa estipula que la provincia deberá desembolsar un 0,75% de la coparticipación que recibe para volver al CFI. De acuerdo a la Comisión Federal de Impuestos, San Luis recibió una coparticipación de $264.832.300.000 en 2023. Al 28 de mayo de este año, la provincia ya recibió $299.856.296.314,70.

El proyecto para volver a integrar el CFI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Si nosotros hacemos una proporción de lo que recibió hasta ahora y lo que va a recibir en 2024, hoy entrar al CFI costará más de 8 mil millones de pesos. ¿Es hoy el momento de darle esta plata? El oficialismo dijo que es una inversión, cuando nosotros le preguntamos a qué costo, no pudieron decirnos los números. Lo que se firmó es un cheque en blanco”, remarcó.

A ello debe sumarse que existe un juicio por la salida del CFI que aún no concluye y que implicará también un costo económico. “Piden pagar los años que no estuvo la provincia, salvo que hayan acordado otra cosa. Sabemos que hubo un acuerdo hace poco, pero no sabemos qué acordaron, la quita, si la hay, y sus intereses”, agregó.

“Todos los artículos de la ley hablan de aceptar en todas sus partes esta carta constitutiva que le dio origen al Consejo en el año 1959, de 65 años atrás, pero también dice que aceptan sus modificaciones. Pero no hay ningún cambio a la vista. No nos mostraron ninguno. No están ni en la página del CFI ni tampoco en este proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, ni fueron expuestas por el bloque oficialista ni sus aliados”, apuntó en segundo lugar.

Soberanía financiera y política

Sosa Araujo también recordó la historia de la salida del CFI en 2006. Para esa fecha ya habían transcurrido cinco años sin que ninguna inversión fuera destinada para la Provincia. “El Consejo, que está conformado por los ministros de Hacienda de todas las provincias, no cumplía su objetivo y los supuestos préstamos, y programas que tenían que bajarse a través del CFI nunca llegaban a San Luis”, detalló.

“Lo que manifestó en ese entonces el exgobernador Alberto Rodríguez Saa, con su ministro de Hacienda, el contador Alberto José Pérez, actual funcionario de este gobierno, es que se priorizó la soberanía política y financiera de la Provincia”, recordó. Los entonces senadores nacionales Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso habían expresado sus críticas y apoyado la desvinculación.

Si volver al Consejo implica resignar recursos sumamente necesarios, sin promesa alguna de una inversión directa, ¿por qué Poggi y sus legisladores piden volver al organismo? “El Gobierno está muy alineado con el presidente Milei. Evidentemente, hay algún interés en el medio y que no es un interés de la provincia de San Luis, sino del centralismo, porque toda esta plata va a Buenos Aires, al CFI, donde la Nación también es parte”, argumentó.

“Apelo a que los senadores realmente vean cuáles son las modificaciones y que no lo voten a libro cerrado como hicieron los diputados, que tuvieron la oportunidad de volverlo a comisión para revisarlo. Estábamos los 43 diputados que representamos a todos los departamentos y municipios de la provincia”, concluyó.