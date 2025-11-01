Manuel Adorni asume el lunes y marca el inicio de una nueva etapa en el Gabinete

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará formalmente en funciones el próximo lunes, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.

Ese mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de su círculo íntimo.

Resta confirmarse el paso de Santiago Caputo de asesor a ministro, para equiparar los contrapesos de poder dentro del “triángulo de hierro” que integran el Presidente, su hermana y el estratega político.

Tras ser nombrado, Adorni agradeció a Milei por elegirlo para la “nueva etapa”, en la que trabajará para “profundizar las reformas estructurales”.

“Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, expresó el aún vocero presidencial.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual número dos, Javier Lanari, aunque será el propio Adorni quien seguirá como figura central de la comunicación del Presidente.