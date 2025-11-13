  • Nuestras redes
SAN LUIS - Jueves 13 de Noviembre de 2025

SAN LUIS - Jueves 13 de Noviembre de 2025

La reliquia volvió a sus dueños

Apareció el facón familiar que se había perdido en El Trapiche

Daiana Barroso, la heredera del cuchillo, contó con mucha emoción que una mujer se comunicó para devolverlo.

Por redacción
| Hace 2 horas

"Me llamó una señora diciéndome que tenía mi cuchillo. Me comentó todo lo que había pasado, lo tenía su hijo. Me pidió mantener en reserva su nombre. Con tal de tener el cuchillo, ya está", manifestó en diálogo con El Diario de la República. 

 

El facón es una pertenencia centenaria, que era del abuelo de Daiana, el reconocido maestro, Hugo Barroso. La joven lo luce con orgullo en incontables encuentros tradicionalistas.

 

"Gracias a la gente que compartió la historia, porque así pudimos hacer que lo devuelvan. Tengo una felicidad bárbara", concluyó.

 

