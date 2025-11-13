Apareció el facón familiar que se había perdido en El Trapiche

"Me llamó una señora diciéndome que tenía mi cuchillo. Me comentó todo lo que había pasado, lo tenía su hijo. Me pidió mantener en reserva su nombre. Con tal de tener el cuchillo, ya está", manifestó en diálogo con El Diario de la República.

El facón es una pertenencia centenaria, que era del abuelo de Daiana, el reconocido maestro, Hugo Barroso. La joven lo luce con orgullo en incontables encuentros tradicionalistas.

"Gracias a la gente que compartió la historia, porque así pudimos hacer que lo devuelvan. Tengo una felicidad bárbara", concluyó.

