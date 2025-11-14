Los chicos de la Industrial sacan sus proyectos a la plaza

La Escuela Industrial del barrio El Lince sacó a la plaza ubicada al frente de su edificio los proyectos que los alumnos llevaron adelante durante el año en una de las celebraciones por el Día de la Educación Técnica, que se celebra mañana.

Hasta las 14, los alumnos estarán en la plaza para explicar y contar sus actividades al vecindario y a quienes deseen llegar. Es una actividad que se hace todos los años y que forman parte de los festejos.

Los chicos participan de la Exposición Anual de Proyectos para mostrar los trabajos hechos en las dos orientaciones que tiene el establecimiento en sus laboratorios y talleres. “Es la forma de acompañar y celebrar el esfuerzo y la creatividad de nuestros estudiantes”, dice un comunicado del establecimiento.

El miércoles, la “Indu”, como llaman los alumnos a la Escuela Técnica N°9 se reunieron en el edificio personal docente, educandos, empresarios y funcionarios del Ministerio de Educación para impulsar un programa de mentorías que guíe a los alumnos en la elaboración, realización y seguimientos de proyectos.