  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Día de la Educación Técnica

Los chicos de la Industrial sacan sus proyectos a la plaza

La escuela del barrio El Lince celebra un día especial con varias actividades. La más visible: la demostración de los proyectos en los que trabajaron durante el año en la plaza.

Por redacción
| Hace 1 hora

La Escuela Industrial del barrio El Lince sacó a la plaza ubicada al frente de su edificio los proyectos que los alumnos llevaron adelante durante el año en una de las celebraciones por el Día de la Educación Técnica, que se celebra mañana.

 

 

Hasta las 14, los alumnos estarán en la plaza para explicar y contar sus actividades al vecindario y a quienes deseen llegar. Es una actividad que se hace todos los años y que forman parte de los festejos.

 

 

Los chicos participan de la Exposición Anual de Proyectos para mostrar los trabajos hechos en las dos orientaciones que tiene el establecimiento en sus laboratorios y talleres. “Es la forma de acompañar y celebrar el esfuerzo y la creatividad de nuestros estudiantes”, dice un comunicado del establecimiento.

 

 

El miércoles, la “Indu”, como llaman los alumnos a la Escuela Técnica N°9 se reunieron en el edificio personal docente, educandos, empresarios y funcionarios del Ministerio de Educación para impulsar un programa de mentorías que guíe a los alumnos en la elaboración, realización y seguimientos de proyectos.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo