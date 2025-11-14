Lautaro-Messi; Messi-Lautaro, la fórmula del gol contra Angola

En el último partido del año, la selección argentina venció 2 a 0 a Angola y consolidó la dupla de Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes convirtieron y se asistieron en los tantos que le dieron la victoria al conjunto de Lionel Scaloni.

El encuentro sirvió para que algunos jugadores que habitualmente no son citados a la selección mayor –en su mayoría valores de las Juveniles- tuvieron minutos en campo. El villamercedino Leonardo Balerdi no fue parte de la convocatoria en esta ocasión.

Martínez, que con el tanto pasó a Hernán Crespo en la lista de goleadores de la selección y se ubicó en el cuarto lugar, marcó el primer tanto cuando al primer tiempo le quedaban dos minutos de juego. Fue tras un pase de Messi.

En el segundo parcial, cuando Argentina mostró el mejor nivel de su juego, Lionel Messi anotó el segundo con un remate cruzado tras un pase de Lautaro. El gol fue festejado por todo el estadio, en su mayoría compuesto por público angoleño.